GT Celebration, l’autre championnat GT3 aux Etats-Unis

Tout le monde connaît les championnats IMSA et Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS aux Etats-Unis. La série GT Celebration est plus confidentielle.

Lancée par Rob Morgan en 2020, la série GT Celebration fait la part belle aux GT. La catégorie GT3 Red est réservée aux GT3 de dernière génération (16 modèles). La catégorie GT3 Yellow est dédiée aux GT3 de 2006 à 2020 (33 modèles). Les GT4, PC (Prototype Celebration LMP3) et TCC (Touring Car Celebration) ont aussi le droit de rouler.

Deux courses de 40 minutes sont organisées sur chaque meeting. Le calendrier 2021 passe par Sebring, Thunderhill, Road Atlanta, COTA, Road America, Utah et Sonoma. Les concurrents utilisent des gommes Pirelli. Avec un coût d’engagement de 4500 $ par meeting en GT3, le coût d’une saison reste abordable.

Plus d’infos ici