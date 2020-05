Gros plan sur les Aston Martin DBR9 au Mans en miniatures…

C’est en 2005 que la firme anglaise Aston Martin signe officiellement son retour à la compétition, et ce, dans la catégorie GT1. Come-back effectué en s’appuyant sur la compétente structure Prodrive dont le savoir faire n’était plus à démontrer. Fort de sa réussite avec “sa” Ferrari 550 Maranello GT1 (Ferrari refusant de s’associer à ce projet) depuis ses premiers tours de roues en 2002, Prodrive se lança dans ce nouveau challenge début 2005 en posant sur la piste une toute nouvelle GT1 basée sur l’Aston Martin DB9. La DBR9 était née ! Et bien née, puisque la belle anglaise gagna d’entrée sa première course, et non des moindres, les 12 Heures de Sebring !

Prodrive a laissé par la suite le soin à des équipes privées de continuer à faire rouler sa Ferrari 550 dans la catégorie GT1 à compter de cette édition 2005 avec Larbre Compétition, la BMS Scuderia Italia et Cirtek Motorsport. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd’hui, les DBR9 GT1 aux 24 Heures du Mans.

2005 : Aston Martin Racing #58 (Pedro Lamy, Peter Kox, Tomas Enge) – Aston Martin Racing #59 : (Darren Turner, Stéphane Sarrazin, David Brabham)

C’est avec deux victoires obtenues en début d’année, aux 12 Heures de Sebring et au “Tourist Trophy” à Silverstone que Prodrive fait débuter ses Aston Martin DBR9 GT1 dans la Sarthe à la mi-juin.

Pour cette première participation de l’anglaise sur le tracé manceau, ce sont deux châssis officiels qui sont engagés par David Richards et ses troupes. En qualification les Aston vont se montrer redoutables avec les deux meilleurs temps de la catégorie, la #58 devançant la voiture sœur. Pour ce baptême sarthois, la tâche va s’annoncer plus difficile et seul l’équipage de la #59 franchira la ligne d’arrivée à la neuvième place au général, s’octroyant au passage la troisième du GT1 mais à seize boucles de la Corvette victorieuse qui prenait-là sa revanche sur sa défaite floridienne du début d’année.

2006 : Aston Martin Racing #007 (Tomas Enge, Darren Turner, Andrea Piccini) – Aston Martin Racing #009 (Pedro Lamy, Stéphane Sarrazin, Stéphane Ortelli) – Russian Age Racing #62 (Nelson Piquet Jr, Antonio Garcia, David Brabham) – BMS Scuderia Italia #69 (Fabrizio Gollin, Fabio Babini, Christian Pescatori)

L’effectif DBR9 à doublé en présence pour cette deuxième tentative puisqu’en plus des deux autos officielles roulant désormais avec les dossards 007 et 009, deux autres châssis sont présentés aux vérifications techniques, l’un sous la bannière du Russian Age Racing avec le #62 et le second pour le compte de la BMS Scuderia Italia portant le #69. La BMS fait partie des fidèles à Prodrive avec les Ferrari 550 sur les années précédentes.

En qualif’, AMR récidive et les deux officielles trustent une nouvelle fois la première ligne, la #007 devançant la #009. La #69 de la BMS arrache la quatrième position du GT1 tandis que le Team Modena devait se contenter du neuvième rang de la catégorie.

Si les qualifications ont été le reflet de 2005, les résultats en course le seront également puisque une nouvelle fois Aston Martin laisse filer la victoire dans le camp “GM” et ses Corvette. La #69 est même la première à inaugurer la liste des abandons en course avec une violente sortie de piste de Fabio Babini au Virage du Karting après seulement trois tours de course. Turner, Enge et Piccini auront plus de réussite en finissant à la deuxième place de la catégorie et sixième au général. L’autre équipage officiel (#009) terminera derrière la #62 du Team Modena (4e en GT1) après un changement d’embrayage à trois heures de l’arrivée.

2007 : AMR Larbre Compétition #006 (Patrick Bornhauser, Gregor Fisken, Roland Bervillé) – Aston Martin Racing #007 (Tomas Enge, Johnny Herbert, Peter Kox) – AMR Larbre Compétition #008 (Christophe Bouchut, Casper Elgaard, Fabrizio Gollin) – Aston Martin Racing #009 (Darren Turner, David Brabham, Rickard Rydell) – Team Modena #59 (Christian Fittipaldi, Antonio Garcia, Jos Menten) – Aston Martin Racing BMS #100 (Jamie Davies, Fabio Babini, Matteo Maluccelli)

Cette année 2007 est celle de tous les espoirs pour Aston Martin avec pas moins de six autos engagées pour cette édition ! Outre les officielles, une nouvelle fois affublées des numéros 007 et 009, Prodrive s’est adjoint les services de l’écurie Française de Jack Leconte, Larbre Competition, qui engage également deux GT1. La première avec le #006 et la deuxième, arbore le #008. Si cette deuxième auto dispose des mêmes évolutions aéro que les deux officielles, ce n’est en revanche pas le cas de la #006.

Déjà présents en 2006, la BMS Scuderia Italia rempile pour cette édition et le Team Modena vient renforcer l’effectif Aston. Les Anglais portent le #59 si cher à Aston Martin tandis que les Italiens de la BMS arborent quant à eux le #100 célébrant ainsi le centenaire du manufacturier Pirelli, partenaire de l’équipe.

Les qualifications seront comme à l’accoutumée fortement disputées dans cette catégorie où la pole tombera bien dans l’escarcelle Aston Martin pour la troisième année consécutive, mais… pour la #008 (AMR / Larbre Competition) avec un Christophe Bouchut étincelant au volant de la GT1 roulant sous bannière française. La #009 s’empare du quatrième temps du GT1 tandis que le Team Modena échoue au sixième rang. Les trois autres châssis étant relégués entre les neuvième et douzième positions de la catégorie.

Cette troisième tentative va finalement s’avérer fructueuse pour Aston Martin et Prodrive avec la victoire de catégorie obtenue au terme du double tour d’horloge grâce à Darren Turner, David Brabham et Rickard Rydell au volant de la #009. L’équipage s’offre même le luxe de finir la course au cinquième rang du classement général. Le podium GT1 est complété par la #008 de Larbre Competition qui monte sur la troisième marche précédant la #009 de Kox, Enge et Herbert qui échouent donc au pied du podium de la catégorie !

Le succès est total pour Aston Martin puisque les trois autres DBR9 passent également sous le drapeau à damiers aux sixième (BMS Scuderia Italia), dixième (Team Modena) et treizième (AMR Larbre Competition #006) rangs.

2008 : Aston Martin Racing #007 (Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger, Andrea Piccini – Aston Martin Racing #009 (Antonio Garcia, David Brabham, Darren Turner) – Vitaphone Racing Team #53 (Alexandre Negrao, Peter Hardman, Nick Leventis). Team Modena #59 (Jos Menten, Christian Fittipaldi, Terry Borcheller)

La nouveauté importante de cette édition 2008 est la venue du team Vitaphone qui honore là son invitation obtenue grâce son titre en FIA-GT1, invitation décrochée initialement avec une Maserati MC12. L’équipe allemande de Michael Bartels est désireuse de participer avec une auto qui lui permet d’obtenir un bon résultat pour sa première édition mancelle se tourne donc vers la belle anglaise. Engagement fait en partenariat avec le Strakka Racing.

Après avoir obtenu la pole GT1 lors des trois dernières éditions, Aston Martin doit cette fois-ci se contenter d’une quatrième position de catégorie sur la grille pour la meilleure des DBR9. Ce résultat revient à l’équipage de la #009, positionné juste devant la #007. Les deux autres châssis, Team Modena et Vitaphone sont relégués plus loin sur la grille avec les huitième (#59) et neuvième (#53) positions dans la hiérarchie GT1.

Si les qualifs n’ont pas été le reflet de l’édition précédente, le résultat en course fut en revanche similaire à 2007 avec une nouvelle victoire de catégorie pour l’officielle #009 avec à son volant l’équipage Garcia, Brabham et Turner, les deux derniers cités signant même le doublé. Cette première place en GT1 étant synonyme de treizième rang au général. La Corvette, deuxième en GT1, termine dans le même tour que l’Aston. La #007 finira au pied du podium à cinq tours de la voiture soeur. Le team Modena échoue quant à lui à la huitième position du GT1, à quarante deux tours de la #009. Pour sa première et unique participation à la classique mancelle, c’est un abandon en course qui attendra le team Vitaphone et la DBR9 noire et verte.

2009 : JetAlliance Racing #66 (Lukas Lichtner-Hoyer, Thomas Gruber, Alex Müller)

2009, l’année du changement pour Prodrive et ses hommes. En effet, Aston Martin ayant décider de s’attaquer à la catégorie reine, le LMP1, plus aucune DBR9 officielle n’est engagée en GT1. Vitaphone n’ayant pas renouvelé l’expérience après son essai infructueux de 2008 et le Team Modena étant passé en GT2, c’est une équipe débutante dans la Sarthe qui fera rouler la seule et unique Aston Martin en GT1, le JetAlliance Racing.

L’équipe étant plutôt une habituée des pelotons du FIA-GT, elle saute le pas cette année-là avec une auto qui n’avait plus roulé depuis la fin de saison 2008. Elle n’a repris la piste qu’aux 6 Heures de Spa au mois de mai afin de préparer au mieux la classique mancelle.

En essais, le trio partira de la troisième position du GT1, derrière les deux Corvette officielles, qui n’auront cette année-là, qu’une faible opposition puisque la catégorie ne regroupait que six autos dont quatre privées. L’Aston #66 échouant à moins de deux secondes de la Corvette #63.

Le résultat en course ne sera hélas pas la hauteur des attentes, car malgré la troisième marche du podium (trente et unième au général), c’est à quarante huit tours des vainqueurs (Corvette #63) que l’équipe finira cette édition.



2010 : Young Driver AMR #52 (Peter Kox, Tomas Enge, Christoffer Nygaard)

Pour son ultime apparition dans la Sarthe, la catégorie GT1 verra en découdre huit autos représentant pas moins de cinq marques. Corvette Racing étant parti en GT2, ce sont donc trois Ford GT /Matech (Marc VDS Racing team et Matech Compétition), deux Corvette (Luc Alphand Aventures), une Saleen (Larbre Compétition), une Lamborghini (JLOC) et l’unique Aston Martin DBR9 engagée par l’équipe Young Driver AMR qui garniront cette catégorie.

Tout comme JetAlliance l’année précédente, Young Driver AMR est une équipe roulant habituellement en FIA-GT1 et qui tente là l’aventure sarthoise. Le team ne part pas non plus dans l’inconnu puisque l’usine sera malgré tout en soutien et que Peter Kox et Tomas Enge font parti du trio qui pilotera l’anglaise.

En qualifs, la pole sera décrochée de haute lutte puisque l’Aston et deux des Ford Matech qui la suivent se retrouvent groupées en moins d’une seconde !

Pour sa dernière participation, l’Aston Martin DBR9 GT1 montera sur la troisième marche du podium (vingt deuxième au général) à vingt boucles des vainqueurs, la Saleen Larbre Compétition.