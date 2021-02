GPX Racing proche de ART Grand Prix ?

Si on en croit les rumeurs entendues dans le paddock, GPX Racing pourrait se rapprocher de ART Grand Prix. La structure présidée par Sébastien Philippe est annoncée pour s’occuper du suivi technique de GPX Racing. Depuis la Renault R.S.01, les Espagnols de Monlau étaient en soutien.

L’écurie dirigée par Pierre-Brice Mena, qui ne cesse de grandir chaque année, n’a pas mis longtemps à se faire de sérieuses références dans le monde du GT. En moins de deux ans, GPX Racing a remporté les Total 24 Heures de Spa, les 12H de Sicile Coppa-Florio et les 24 Heures de Dubai.

Après l’Asian Le Mans Series qui s’est terminée par une invitation aux 24 Heures du Mans, GPX Racing va disputer une nouvelle saison en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS avec une Porsche 911 GT3 R, sans oublier des débuts aux 24 Heures du Mans.

L’apport d’ART Grand Prix serait forcément un plus dans le développement de GPX Racing. ART Grand Prix connaît le monde du GT pour avoir fait rouler des McLaren MP4-12C GT3 il y a quelques années. On a vu plus récemment le team en tant qu’équipe d’exploitation de SMP Racing en LMP1.