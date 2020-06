GPX Racing prêt à reprendre la compétition sur la piste

Avec deux Porsche 911 GT3-R engagées en GT World Challenge Europe Powered by AWS, GPX Racing compte bien poursuivre sur sa lancée de 2019 où l’écurie dirigée par Pierre-Brice Mena s’est offert les Total 24 Heures de Spa suivie d’une troisième place à Kyalami. Comme la concurrence, GPX Racing ronge son frein depuis les essais officiels SRO de mars dernier.

La pandémie mondiale a mis un coup d’arrêt au sport auto et c’est maintenant à Imola les 25 et 26 juillet prochains que doit débuter la saison 2020 où GPX Racing compte bien être sur la grille parmi les favoris avec ses deux Porsche dans la classe Pro.

“Si on peut courir et que l’intérêt sportif est là, on sera en course”, a déclaré Pierre-Brice Mena à Endurance-Info. “Il faut de l’intérêt et une belle grille. Aujourd’hui, notre objectif reste le GT World Challenge Europe Powered by AWS et l’Intercontinental GT Challenge. Tout est prêt pour reprendre la piste.”

En dépit d’un retrait du championnat IMSA en fin d’année, Porsche a annoncé que le soutien à ses clients se poursuivrait. Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell sont annoncés sur une auto, la seconde étant pour Dennis Olsen, Thomas Preining et Romain Dumas.

GPX Racing compte reprendre la piste pour mener à bien des essais constructifs avant le début de saison. L’équipe victorieuse des Total 24 Heures de Spa n’a pas quitté le haut de tableau lors des essais officiels de mars dernier au Paul Ricard.

En attendant de voir les livrées 2020 des deux Porsche 911 GT3-R, la Porsche 911 GT3-R aux couleurs Gulf mène le championnat SRO E-sport GT Series avec Louis Deletraz. A une manche de la fin, le Suisse compte 10 longueurs d’avance sur Lorenzo Marucci. Le pilote de GP2 Series est le seul à avoir marqué des points sur chaque rendez-vous. GPX Racing pourrait même prolonger l’expérience en virtuel comme l’explique Pierre-Brice Mena : “Tout le monde s’est rendu compte de la place du virtuel. C’est quelque chose qui plaît et qui est simple à suivre. Il y a un vrai intérêt durant cette période sans compétition sur circuit. Nous sommes dans une phase d’observation sur le sujet.”

Bien entendu, GPX Racing compte disputer à nouveau les 12 Heures d’Abu Dhabi et les 24 Heures de Dubai. Stuart Hall, Benjamin Goethe et Jordan Grogor restent sur une 3e place en Pro à Abu Dhabi. Frédéric Fatien, Nico Pronk, Klaus Bachler et Stanislav Minsky ont terminé au pied du podium en Pro-Am.