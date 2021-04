Gérard Neveu poursuit dans le virtuel chez Motorsport Games

Après avoir mené à bien la première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles qui a connu un succès incontestable en juin dernier, Gérard Neveu poursuit dans le monde du virtuel en rejoignant Motorsport Games, la branche virtuelle de Motorsport.com.

L’ancien directeur général du WEC et de l’ELMS prend le rôle de conseiller en sport automobile chez Motorsport Games. Il agira en tant que principal intermédiaire entre Motorsport Games et l’industrie du sport automobile dans son ensemble.

Gérard Neveu aura en charge le développement, l’amélioration et l’exécution de projets et d’accords entre l’activité e-sport de Motorsport Games et l’industrie du sport automobile, tout en garantissant une authenticité maximale des offres virtuelles de Motorsport Games.

En juin 2020, l’ancien directeur général du WEC a mis sur pied la première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles qui a recueilli plus de 131 millions d’impressions numériques durant l’événement. Plus de 200 pilotes s’étaient affrontés sur une course de 24 heures.

« Grâce à la vaste expérience de Gérard, nous sommes certains qu’il veillera à ce que notre marque reste authentique, qu’elle continue de résonner et de se développer au sein de l’industrie, tout en créant des divertissements et des contenus de classe mondiale », a déclaré Dmitry Kozko, en charge de Motorsport Games. « Chez Motorsport Games, le sport automobile ne fait pas seulement partie de notre marque, il est dans notre ADN. Des experts du secteur comme Gérard renforcent notre authenticité et veillent à ce que nous voyions grand, créant les nouvelles opportunités commerciales les plus excitantes pour notre entreprise et pour nos fans. »

« Motorsport Games est en train de devenir le leader incontournable dans le domaine de la course virtuelle », a ajouté Gérard Neveu. « Je suis ravi de travailler avec l’équipe pour tirer parti des grands événements en direct existants tout en continuant à répandre le plaisir de la course virtuelle auprès des fans du monde entier. Les courses virtuelles et les sports mécaniques sont devenus des éléments majeurs du futur en sport automobile et je suis honoré de faire partie du phénomène. En connectant les sports automobiles réels avec des événements de courses virtuelles, nous pouvons créer une toute nouvelle communauté qui va au-delà du simple visionnage à la télévision pour participer réellement à des événements de course de classe mondiale. »

Motorsport Games possède différentes licences pour développer et publier des jeux tels que la NASCAR, les 24 Heures du Mans et le BTCC. En plus de son souhait d’acquérir rFactor2, Studio397 et Digital Tales, la société a récemment annoncé l’acquisition de KartKraft, le principal simulateur de courses de karting.