Gérard Neveu : “Le bon moment de se retirer”

Annoncé le 3 juillet 2011 à la tête de LMEM (Le Mans Endurance Management), Gérard Neveu passera la main en fin de saison. Le directeur général du WEC et de l’ELMS souhaite relever de nouveaux challenges professionnels en sport automobile ou en dehors. Une page se tourne…

Pourquoi avez-vous décidé de partir ?

« En réalité, j’y réfléchis depuis un long moment, mais je pense tout simplement le moment est venu. Nos championnats sont en position de force, malgré le Covid, avec la nouvelle catégorie Hypercar en WEC qui ouvre une nouvelle ère passionnante pour le Championnat du Monde et qui encourage vraiment la fidélité des équipes et des pilotes en ELMS et en Michelin Le Mans Cup. Les dernières années n’ont pas été faciles en sport automobile, avec le retrait d’Audi puis de Porsche de la catégorie reine, et cette année avec la situation sanitaire. Cela a bien sûr fait que nous avons dû travailler sans relâche avec l’ACO pour trouver des solutions. Il a été satisfaisant pour nous tous de voir comment nous sommes revenus de ces difficultés à la situation actuelle.

« Cependant, trouver ces solutions a signifié beaucoup de temps loin de ma famille et de ma maison et j’aimerais maintenant trouver un rôle qui me permette de répondre à cela. Comme nous le savons tous, la vie de nos familles peut être courte et nos proches doivent être notre priorité absolue. »

Vous n’avez pas toujours été d’accord avec l’ACO. Avez-vous été contraint de vous retirer ?

« Pas du tout. Cette décision a été prise en accord total avec Pierre Fillon. Nous avons convenu ensemble que c’était le bon moment pour le faire. Bien sûr, il y a eu des moments au cours des neuf dernières années où nous ne sommes pas toujours tombés d’accord sur des choses, mais c’est tout à fait normal que vous ne partagiez pas toujours les mêmes opinions que vos proches. Ce qui est important, c’est que nous avons toujours trouvé ensemble une solution au bénéfice de l’endurance, au bénéfice des championnats que nous gérons et au bénéfice des concurrents. »

Avez-vous déjà un nouvel emploi ?

« Pas encore ! Je vais prendre du temps avec ma famille et réfléchir aux nouveaux défis que je souhaite entreprendre, puis je commencerai à explorer les opportunités qui s’offrent à moi. »

Allez-vous poursuivre en sport automobile ?

« Qui sait ? Si une bonne opportunité se présente à moi, peut-être. Le monde est vaste et j’ai de nombreux intérêts différents, alors nous devrons tous attendre et voir ce qui, le cas échéant, se présente. »

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

« Il y a, bien sûr, beaucoup de bons souvenirs de ces neuf dernières années mais je pense qu’il y a deux choses qui me tiennent à cœur. La première est les relations nouées avec la fantastique famille Endurance comprenant les concurrents, les circuits, les fournisseurs, les promoteurs locaux, les officiels, les médias et toutes les personnes associées que nous avons pu avoir au cours de ces années dans tous les championnats LMEM. Ils m’ont tous fait confiance ainsi qu’à l’équipe LMEM et nous avons toujours essayé de leur proposer des événements de classe mondiale. Cela me donne une grande satisfaction personnelle.

« Le meilleur souvenir restera les nombreuses aventures et expériences humaines passionnantes partagées avec toute l’équipe de LMEM. C’est un très grand privilège et un immense plaisir de les avoir conduits au cours de ces dernières années et cela me restera pour toujours. J’ai également été fier d’avoir rencontré des personnes exceptionnelles dans le monde entier avec lesquelles je sais que je continuerai à rester en contact à l’avenir. Elles savent qui elles sont et de quelle façon nous partageons la même passion. »