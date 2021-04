Gabriel Aubry pilote de réserve Alpine Endurance Team

Alpine Endurance Team pourra compter sur Gabriel Aubry en tant que pilote de réserve cette saison en WEC. Le Français aura la responsabilité de remplacer Nicolas Lapierre, André Negrão ou Matthieu Vaxiviere au volant de l’Alpine A480 en cas d’imprévu.

Gabriel Aubry, qui roule ce week-end en WEC à Spa-Francorchamps sur l’Oreca 07/PR1 Motorsports, a roulé pour Alpine en 2017 lors du Rookie Test de Bahrain. Le natif de Saint-Germain-en-Laye suivra l’équipe Alpine sur les différentes manches WEC, ce qui lui permettra d’acquérir de l’expérience en back office.

Fort de ce profil polyvalent et de son immense potentiel, Gabriel Aubry associera son rôle de réserviste à un programme sportif en LMP2 en IMSA et sur certaines épreuves du FIA WEC.

Gabriel Aubry : « Je suis extrêmement content de rejoindre Alpine, qui plus est pour son retour dans la catégorie reine. La structure dirigée par Philippe Sinault m’avait déjà permis de découvrir la monoplace et l’Endurance. Nicolas Lapierre m’avait d’ailleurs épaulé aux rookies tests de Bahreïn. Je vais aussi retrouver Matthieu, avec qui j’ai signé un podium aux 24 Heures de Daytona, et André, avec qui je me suis tant battu ces dernières années en LMP2. Je suis donc entouré de personnes que je connais depuis des années, mais avec qui je n’avais jamais eu l’occasion de travailler sur l’ensemble d’une saison. Je souhaite remercier Alpine Elf Matmut Endurance Team de m’intégrer dans ses projets. Ce rôle de pilote de réserve m’offre l’opportunité de découvrir la catégorie reine en étant au cœur de l’équipe pour observer son fonctionnement lors des essais, des courses et des débriefings techniques. Je suis convaincu que cette expérience me permettra de poursuivre ma progression dans le monde de l’Endurance tout en entretenant mon coup de volant avec mes programmes en LMP2 en FIA WEC et IMSA. À nous de travailler tous ensemble pour espérer entendre La Marseillaise le 22 août ! »

Philippe Sinault, Team Principal d’Alpine Elf Matmut Endurance Team

« Nous sommes ravis de compter un nouveau pilote talentueux et déterminé dans nos rangs pour notre première campagne dans la catégorie reine. Gabriel et l’équipe se connaissent extrêmement bien puisque nous l’avions fait rouler en Formule 4 et en LMP2 il y a désormais quelques années et nous avions déjà émis le souhait de travailler ensemble. Nous le remercions d’endosser le rôle de réserviste. Il s’agit d’un poste crucial, mais nous n’avons aucun doute sur son sérieux, sa loyauté, son implication et son abnégation. Nous savons qu’il fera absolument tout pour répondre présent et être performant dès que nous ferons appel à ses services. »