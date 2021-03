G-Cat Racing poursuit avec sa Porsche

G-Cat Racing sera à nouveau au départ des manches British GT avec une Porsche 911 GT3 R cette saison.

Shamus Jennings et Greg Caton, qui dirigent tous les deux l’écurie, se partageront le volant de la Porsche qui roulera dans la classe Am. Ils seront associés sur au moins la première partie de saison à Brands Hatch, Donington et Silverstone.

Deux Porsche 911 GT3 R sont attendues cette saison avec G-Cat Racing et Team Parker qui passe de Bentley à Porsche. La marque allemande sera en piste face à Aston Martin, Bentley, Lamborghini, McLaren et Mercedes-AMG.