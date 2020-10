Fred Mako (Frikadelli Racing Team) : “Vite reprendre mes marques”

Il y a tout juste une semaine, Fred Mako était en IMSA sur une Porsche 911 RSR officielle pour disputer le Petit Le Mans avec à la clé une victoire de catégorie décrochée en compagnie de Nick Tandy et Matt Campbell. Place maintenant aux Total 24 Heures de Spa sur une Porsche 911 GT3 R/Frikadelli Racing Team partagée avec Timo Bernhard et Dennis Olsen. La Porsche qui porte les couleurs de la ‘boulette de viande la plus rapide au monde’ n’est pas celle qui sous les feux des projecteurs mais il faudra à coup sûr s’en méfier en course.

Vainqueur de la finale Intercontinental GT Challenge à Kyalami, Frikadelli Racing Team fait ses débuts aux 24H de Spa. L’écurie allemande pourra s’appuyer sur Luca Massè, l’ingénieur qui officie en WEC.

Habitué à rouler sur la Porsche 911 dans sa version RSR, Fred Mako retrouve cette semaine la 911 GT3 R : “Je n’ai plus roulé dans la voiture depuis plus d’un an mais cela n’est pas une excuse pour ne pas aller vite (rire). Je vais vite reprendre mes marques. Porsche est présent en force cette année, le plateau est toujours aussi relevé avec de belles autos et de bons équipages.”

Le pilote officiel Porsche fait partie de ceux qui étaient déjà là en 2011. A cette époque, Fred Mako roulait sur une Aston Martin DBRS9/Hexis Racing qui était en lice pour le podium avant une sortie d’un de ses coéquipiers.

“Cette course me plaît beaucoup”, précise le seul français de la #22. “Il faut bien assimiler les procédures en place avec tout de même un peu de chance pour s’imposer. Cette année, certaines règles sont différentes avec l’arrêt technique qui peut se faire sous régime de neutralisation, ce qui selon moi est une bonne chose. Personnellement, je ne suis pas fan des règles qui essaient de tout lisser. Cela ramène une part de chance dans le résultat final.”

En 2011, on parlait déjà de GT3 à Spa mais avec moins d’autos pour la gagne : “Chez Hexis Racing, nous étions 25 personnes pour deux autos, pilotes inclus. Maintenant, il faut le même nombre de personnes pour faire fonctionner correctement l’auto. Chaque membre d’équipe a un rôle bien précis, alors qu’il y a dix ans, le personnel était plutôt multi-tâches.”

“Il faut s’assurer de ne pas perdre l’âme du sport automobile”, précise Fred Mako. “De nos jours, on se concentre à établir des règles sportives pour que ce soit équitable. Je peux prendre l’exemple du SUPER GT où tu dois te débrouiller. Si tu es bon, tu gagnes, si tu n’es pas bon, tu ne gagnes pas. Dans la majorité des championnats, on a mis de côté le ‘success ballast’ pour des choses qui ont moins de sens. J’aime que le plus fort gagne.”

En parlant de gagner, Fred Mako et ses deux compères ont enfin ouvert le compteur de Porsche en IMSA avec une victoire au Petit Le Mans : “Nous avons souffert sur la course de 6 heures mais l’équipe a parfaitement réagi en optimisant certains points. Les conditions plus fraîches ont aidé pour notre package même si nous avons eu un peu de réussite en fin de course. Que ce soit la #911 ou la #912, on aurait dû en gagner déjà une depuis le début de saison. Nous avons aussi commis des erreurs et ne pas avoir de victoire apportait une certaine frustration.”