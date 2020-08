Filipe Albuquerque : “United Autosports est devenue la référence !”

L’une des hommes forts de ce début de saison 2020 de l’European Le Mans Series est sans conteste Felipe Albuquerque. Troisième au Castellet avec Phil Hanson, il a depuis signé les meilleurs temps des essais privés à Spa, de la 1ere séance d’essais libres ce vendredi ainsi que la pole position des 4 Heures de SPa-Francorchamps cet après-midi. Nous avons fait le point avec lui !

Vous avez fini 3e aux 4 Heures du Castellet après le déclassement de l’ORECA 07 #39 de Graff. Comment s’est passée votre course ?

” Cela s’est bien passé avec la victoire pour la #32 et la 3e place pour notre voiture, la #22. United Autosports est devenue la référence. Les deux voitures ont encore démontré ici à Spa qu’elles étaient très compétitives. Les pilotes des deux autos sont vraiment très bons et nous l’avons montré tout au long du week-end en ne sortant pas du Top 3. Nous avons eu cette crevaison au Castellet qui nous a coûté cher. Nous étions sur la même stratégie que nos coéquipiers et avions même de meilleurs pneus qu’eux. La chose positive dans notre malheur c’est que cette crevaison s’est passée juste avant l’entrée des stands, ce qui fait que nous n’avons pas trop perdu de temps. Nous terminons 3e, ce qui est bien !”

Ici, à Spa, vous avez dominé toutes les séances. Qu’est ce qui explique cette domination et ce changement de rapport de force depuis Portimão l’an dernier ?

” Depuis que nous somme passés de Ligier à ORECA à Silverstone en 2019, nous savions qu’il y aurait des hauts et des bas au fur et à mesure que nous apprenions la voiture. Spa est la première piste sur laquelle nous revenons depuis que nous avons la 07. Le reste du temps, ce sont des pistes nouvelles comme Fuji en WEC où nous avons souffert. Nous devons apprendre pour savoir comment la voiture réagit face à différents composants. Ici, nous avons déjà les bases de l’an dernier pour le set-up. Nous savions que nous serions compétitifs. L’ORECA est tout simplement une voiture fantastique, mais pour aller chercher la dernière demi-seconde, le dernier dixième, c’est plus difficile, mais nous progressons et nous réduisons l’écart avec les autres. “

D’ailleurs en qualifications, cela s’est confirmé, vous avez de nouveau mis tout le monde d’accord…

“Je suis très heureux de cette pole position. De plus, Spa est l’une des mes pistes préférées. J’étais bien au début, mais lorsque j’ai passé le 2e train de pneus, la voiture était encore meilleure et j’ai réussi à creuser jusqu’à une demi seconde sur la #32. Comme je l’ai dit, nous avons eu de la malchance au Castellet. Il est vrai que nous avons gagné ici en 2018 et 2019, mais ce ne sont que des statistiques, la réalité de la piste en est tout autre ! Le niveau est relevé et il faudra aussi compter sur G-Drive Racing. Nous ferons de notre mieux demain pour la course !”

Vous avez déjà dit que l’un de vos grands objectifs était un titre en ELMS. On est sur la bonne voie là…

” Oui, c’est exact, nous avons la bonne voiture cette année, c’est un élément important que nous n’avions pas par le passé. Nous manquions souvent de performance et attendions que les autres concurrents fassent des erreurs. En ce moment, nous ne dépendons plus de ce facteur car nous disposons de la même machine que les autres. Nous sommes là, nous sommes l’un des favoris du championnat, mais il reste cette part de “beauté” de l’endurance qui est que rien n’est jamais joué, tout peut arriver sur 4 heures ! Avec demain, il reste encore quatre courses, la saison sera longue. Nous aurions pu avoir 25 points plus le point de la pole position au Castellet, mais en échange on a eu une crevaison (rire). Il nous faut rester constamment dans le Top 3 pour pouvoir espérer. Le niveau est relevé, mais nous sommes dans la bonne direction c’est certain !“

Avec de telles performances, vous devez aussi avoir des prétentions pour les 24 Heures du Mans où Paul di Resta vous rejoindra !

” Quand je vais sur un circuit, le résultat dépend toujours de moi, de mon coéquipier et du travail que nous avons accompli ensemble avec nos ingénieurs. Nous pouvons gagner toutes les courses auxquelles nous participons. Il n’y a pas de BoP sur laquelle on pourrait contester. Nous sommes compétitifs actuellement. Je n’ai jamais demandé à être aidé par quelque “outil” que ce soit pour gagner. Je veux les mêmes chances que les autres, la mêmes armes, alors je vais essayer de faire la différence. Le Mans sera ce genre de course. Cependant, je me rappelle quand je roulais avec Audi Sport. Nous pouvions gagner, mais ces deux courses avec Audi (2014 et 2015, ndlr), nous avons été très malchanceux même si nous étions les plus rapides des Audi. En 2015, nous mettions la pression sur la Porsche 919 #19 alors qu’il restait 7 heures à accomplir, mais nous avons eu un souci. C’est cela une course de 24 heures, tout peut arriver. Le plus rapide n’est pas forcément celui qui gagne. La même chose en 2017 avec la Ligier JS P217. Nous avions une voiture plus lente de deux secondes par rapport aux autres, mais nous terminons 5e, 4e des LMP2. Pour moi, c’est la meilleure course, la plus aboutie dans une épreuve de 24 heures. Nous avions donné le maximum de ce que nous pouvions et Le Mans comportent un peu ces ingrédients…”

Vous avez roulé pour Action Express Racing au début de l’année. Allez-vous disputer les trois autres courses de la Michelin Endurance Cup en IMSA ? De plus, ils sont bien placés au championnat ?

” Oui, quelque chose s’est passé en fin d’année et je n’ai pas pu continuer avec eux. Je suis donc 3e pilote pour la Michelin Endurance Cup sur la Cadillac DPi.V-R #31 et je travaille en vue de 2021 pour disputer le championnat complet. Que ce soit chez United Autosports ou Action Express Racing, il faut être le meilleur, c’est que l’équipe attend de vous. Je ne pose aucune question, je n’ai pas de doute, je me livre à fond que ce soit sur un championnat complet ou quelques courses, et j’en attends de même de la part de mes coéquipiers. Je vais retourner en IMSA sur les courses d’endurance pour les gagner et aider Pipo Derani et Felipe Nasr à remporter le titre 2020 !”