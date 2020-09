FFSA GT, Magny-Cours (L2) : Beltoise/Estèves et Saintéloc Racing persistent

D’après le site FFSA GT :

À l’exception d’une sortie dans le bac à gravier de Robert Consani (Ginetta G55 GT4 – Speed Car), apparemment consécutive à une touchette avec un autre concurrent, la deuxième séance d’essais libres du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit de Nevers Magny-Cours a été beaucoup plus calme que la première.

Ayant pu accumuler les tours, les équipes et les pilotes ont pu préparer au mieux les essais qualificatifs et les deux courses, une attention particulière étant notamment portée sur l’éclairage. Samedi, c’est en effet en nocturne que se terminera la première course de 60 minutes et cette session d’essais libres constituait la meilleure des répétitions.

Comme il l’avait déjà fait en début d’après-midi, Anthony Beltoise s’est distingué avec le meilleur chrono pour l’Audi R8 LMS GT4 #21 qu’il partage avec Olivier Estèves. Le Champion de France FFSA GT 2011 et 2012 a devancé une autre voiture de l’équipe Saintéloc, la #14 de Simon Gachet et Éric Debard.

Malgré leur sortie de piste, Robert Consani et Benjamin Lariche terminaient la séance avec le 3e chrono sur leur Ginetta. Les vice-champions 2017, qui étaient en outre les plus rapides de la Silver Cup, empêchaient ainsi un triplé des Audi Saintéloc, la #27 de Cyril Saleilles et Adrien Tambay se plaçant en effet au 4e rang.

Après leur deuxième temps de l’après-midi, Jim Pla et Jean-Luc Beaubelique (Mercedes-AMG GT4 – AKKA ASP) devaient cette fois se contenter d’une place dans le Top 5 devant Nicolas Gomar et Mike Parisy (Aston Martin Vantage #89 – AGS Events) et les leaders du championnat en Silver Cup, Ricardo van der Ende et Benjamin Lessennes (BMW M4 GT4 #17 – L’Espace Bienvenue). Grâce à l’Alpine A110 GT4 #36 de Nicolas Prost et Christopher Campbell (CMR), on retrouvait six marques différentes parmi les huit premiers.

En Am Cup, Pascal Huteau et Christophe Hamon (Audi R8 LMS GT4 #5 – Full Motorsport) ont confirmé la bonne forme générale des GT frappées des quatre anneaux sur le tracé nivernais avec le meilleur temps de la catégorie devant Wilfied Cazalbon-César Gazeau (Toyota GR Supra GT4 – CMR) et Julien Lambert-Romano Ricci (Aston Martin Vantage GT4 #10 – AGS Events).

Seule voiture à n’avoir pas pris la piste, la Mercedes-AMG #2 de Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé a fait face à des problèmes d’embrayage, mais l’équipe CD Sport procède actuellement à la réparation.

Ce samedi matin, la séance qualificative en deux temps débutera à 11h40 alors que le départ de la Course 1 sera donné à 20h00. Rappelons que l’ensemble de ce meeting de Magny-Cours peut-être suivi en direct – et en continu ! – sur la page YouTube GT World. Soyez des nôtres, car le spectacle sera assurément à la hauteur !

Les chronos sont ici