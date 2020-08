FFSA GT : l’Aston Martin victorieuse de la course 3 de Nogaro en fond de grille à Magny-Cours

En fin de course 3 des Coupes de Pâques de Nogaro, le message était passé sur les écrans d’un possible dépassement sous drapeau jaune de l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events de Nicolas Gomar.

Plusieurs heures après l’arrivée, les commissaires sportifs ont confirmé que le pilote de l’Aston Martin #89 n’avait pas respecté la signalisation. L’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events de Nicolas Gomar et Mike Parisy conserve tout de même sa victoire (au général et en Pro-Am) mais elle devra s’élancer en fond de grille lors de la course 1 du prochain meeting à Magny-Cours.