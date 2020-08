FFSA GT : GM Sport à Nogaro avec sa Ginetta

Présent sur un programme partiel en Championnat de France FFSA GT la saison dernière, GM Sport sera de la partie à Nogaro avec sa Ginetta G55 GT4.

Alexandre Ducos et Guillaume Maio se partageront le volant de la Ginetta dans le Gers. Le tandem évoluera en Am. Pour ce meeting de Nogaro, l’écurie jouera à domicile puisqu’elle est basée tout près du circuit.

Alexandre Ducos : « Je suis très content de pouvoir m’aligner sur la grille de Nogaro au volant de la Ginetta. Je suis convaincu que la G55 GT4 est l’auto idéale pour des pilotes AM à Nogaro.

Bien entendu, après le titre de vice-champion TTE l’année dernière, l’ambition est de monter sur le podium AM ce week-end. Avec Guillaume, nous formons un équipage homogène, avec une bonne connaissance de la course. La régularité devrait jouer en notre faveur. Je tiens à remercier mes partenaires pour leur soutien malgré la période difficile que nous traversons. »

Guillaume Maio : « En tant que Team Manager – Pilote, la double envie de reprendre le volant et de voir l’auto en piste était forte. L’opportunité d’engager la voiture, que l’on sait performante et idéale pour des pilotes AM, à Nogaro doit permettre de boucler le projet sportif 2020. La voiture est d’ailleurs disponible en location pour le reste de la saison. »