FFSA GT : César Gazeau, 16 ans, rejoint CMR

Pur produit du karting où il a passé 8 saisons, César Gazeau doit faire ses grands débuts cette année en GT au sein de l’équipe CMR de Charly Bourachot. On ne sait pas encore sur quelle marque roulera le jeune pilote de 16 ans, ni avec quel coéquipier. On sait juste que ce sera sur une GT4 qui devrait être une Toyota ou une Alpine.

César Gazeau, soutenu par Franck Lagorce, se réjouit de ce nouveau challenge : « J’attends ce début de saison avec beaucoup d’impatience et d’envie ! J’ai hâte de rouler avec cette nouvelle voiture et d’apprendre aux côtés des meilleurs pilotes de France. C’est une grande chance et une opportunité à saisir que de rouler au sein d’une équipe comme CMR. »

Cette période spéciale que nous traversons retarde le lancement de ma première saison en auto, mais ne fait qu’augmenter encore plus ma motivation et l’excitation de prendre le volant ! Je suis prêt à travailler et relever les nombreux défis qui nous attendent. Vivement le début ! »