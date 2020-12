Ezequiel Perez Companc (Madpanda Motorsport) : “Défendre notre titre Silver en 2021”

Pour ses débuts en compétition, Madpanda Motorsport n’a pas choisi la facilité avec un programme complet GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’écurie lancée en début d’année par Ezequiel Perez Companc, basée tout près du circuit de Barcelone, a opté une Mercedes-AMG GT3 engagée en Silver Cup. Le pilote argentin et son team sont repartis avec la couronne Silver sur le championnat qui regroupe le Sprint et l’Endurance. Avant d’attaquer une saison 2021 qui pourrait passer par la présence de deux Mercedes-AMG GT3, Ezequiel Perez Companc est revenu pour Endurance-Info sur les débuts de Madpanda Motorsport.

La saison a été positive ? Le choix de disputer les deux championnats était le bon ?

« Je suis très content de notre saison. Remporter la Silver Cup en GT World Challenge Europe avec les titres Pilotes et Equipes dès notre première année est quelque chose dont il faut être fier. Tout cela a pu se faire grâce aux efforts de l’équipe, des pilotes et de tous ceux qui participent au projet. Je suis très reconnaissant envers toutes les personnes impliquées. Selon moi, disputer les deux championnats était ce qu’il fallait faire. Nous avions des objectifs clairs et nous avons réussi à tous les atteindre sauf un. Nous hausserons la barre l’année prochaine et nous nous mettrons comme défi d’obtenir plus de résultats. »

Êtes-vous surpris par le niveau de l’équipe dès la première année ?

« Pas vraiment. Lorsque nous avons décidé d’aller de l’avant avec la nouvelle écurie, j’avais toujours l’intention d’avoir un team compétitif dès le début et de combattre les structures les plus expérimentées dès le premier rendez-vous. Bien sûr, nous devions passer par une courbe d’apprentissage, ce qui a compromis certains résultats, mais au final, nous avons beaucoup appris cette année, et cela nous aidera à revenir encore plus forts en 2021. »

Quel est votre regard sur le GT World Challenge Europe Powered by AWS ?

« Le niveau de compétition, le nombre de voitures et de marques, les circuits, les Total 24 Heures de Spa et tout le professionnalisme du staff SRO. Comment ne pas aimer ce championnat ? J’y cours depuis 2016 et je n’ai jamais été déçu. Ce sera un plaisir d’y rouler à nouveau l’année prochaine. »

Quels sont les plans pour 2021 ?

« Actuellement, le plan est de refaire une auto en Silver. Nous voulons défendre notre titre en Silver Cup. Nous avons eu de nombreuses demandes de pilotes ces derniers mois qui ont montré de l’intérêt pour rejoindre l’équipe. Nous sommes heureux d’avoir prouvé que nous sommes une écurie de premier plan en Silver et que les gens le reconnaissent. Nous allons bientôt faire des essais à Barcelone pour tester de jeunes pilotes pour qu’ils aient une première expérience avec Marga, notre Mercedes-AMG GT3 Evo. Nous travaillons également pour avoir une deuxième auto en Pro-Am ou Am, mais celle-ci reste en préparation. Ce serait certainement un ajout intéressant pour 2021. »

Avez-vous d’autres projets pour Madpanda Motorsport ?

« Bien sûr, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre avec l’équipe. J’aimerais vraiment avoir une auto en Pro en GT World Challenge Europe et une en ADAC GT Masters à l’avenir. J’ai eu de belles saisons en compétition dans les deux championnats, et ce serait vraiment bien de reprendre mon double rôle de pilote et de patron d’équipe. »

Beaucoup de personnes nous ont demandé quelle était la signification de Madpanda. Un indice ?

« Haha, nous avons un tas de personnes qui m’attendent pour que je révèle la signification de Madpanda. Si je vous le dis, les autres vont me tuer, donc je garde ça secret pour le moment. »