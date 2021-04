Essais Officiels, séance 5 : DragonSpeed pour conclure !

On a finalement eu une 5e voiture différente au sommet de la hiérarchie de ces Essais Officiels ELMS à Barcelone sur les cinq séances disputées. Après United Autosports avec deux autos différentes, Team WRT et G-Drive Racing, c’est au tour de DragonSpeed (Ben Hanley) d’être l’équipe la plus rapide avec un temps de 1’33’682 (meilleur temps des Pro Am aussi)

Il devance les ORECA 07 #28 d’IDEC Sport, #29 de Ultimate, #65 de Panis Racing et l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing.

La Duqueine D08-M30 #4 de DKR Engineering a encore une fois été la plus vite comme lors des séances 3 et 4. La Ligier JS P320 #8 de Graff suit, la Ligier JS P320 de MV2S Racing de Fabien Lavergne est 3e.

La Ferrari 488 GTE #88 d’AF Corse qui n’avait pas roulé hier s’est bien rattrapée avec le meilleur temps. La Ferrari 488 GTE #80 d’Iron Lynx est 3e, les deux italiennes étant séparées par la Porsche 911 RSR-19 #93 de Proton Competition.

Comme ce matin, la séance a été agitée avec quatre drapeaux rouges. Les deux ORECA 07 #24 et 25 d’Algarve pro Racing n’ont pas non plus pris la piste cet après-midi.

