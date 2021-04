Essais Officiels, séance 4 : United Autosports de retour aux commandes

Après l’ORECA 07 #32 hier, c’est au tour de la #22 d’être aux avant-postes. Phil Hanson a été le plus rapide en 1:33.322 et devance l’ORECA 07 #37 de Cool Racing (première en Pro Am). L’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing est 3e, les ORECA 07 #65 de Panis Racing et #30 de Duqueine Team se classent 4e et 5e.

La Duqueine D08-M30 #4 de DKR Engineering a été la plus en vue avec Laurents Horr. La Ligier JS P320 #11 d’EuroInternational et #20 de Team Vitrage complètent le top 3.

Porsche montre son nez pour la première fois grâce à Gianmaria Bruni sur la 911 RSR-19 #77 de Proton Competition. Les Ferrari 488 GTE #80 d’Iron Lynx et #55 de Spirit of Race suivent.

A noter que deux LMP2 n’ont pas pris la piste, les deux ORECA 07 #24 et 25 d’Algarve pro Racing. Les pilotes se relaient pour la plupart sur l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing. Cinq drapeaux rouges ont interrompu la séance.

Reprise à 14 heures pour une session de trois heures.