Essais Officiels, séance 3 : Team WRT plus vite de nuit

Cette ultime séance de ce lundi a été disputée en soirée, de 19 h à 21h. Louis Deletraz a vite trouvé ses marques chez Team WRT, il signe le meilleur temps en 1:33.173 (ORECA 07 #41). Il précède les ORECA 07 #30 de Duqueine Team, l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing et les ORECA #65 de Panis Racing et #29 d’Ultimate. Matthieu Lahaye, au volant de cette dernière, a été le plus rapide des Pro Am.

La Duqueine M30 – D08 #4 de DKR Engineering a été la plus en vue des LMP3 grâce à Laurents Horr qui devance les Ligier JS P320 #11 d’EuroInternational et la #20 de Team Virage.

Pas de chrono en GTE, aucune auto n’ayant pris la piste. D’ailleurs, seulement 16 voitures ont participé à cette dernière séance.

Les chronos sont ICI

Reprise demain dès 9 heures pour une journée de 7 heures de roulage.