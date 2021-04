Essais Officiels : que retenir de ces deux journées ?

Que faut-il garder en tête de ces essais officiels ? Comme à chaque fois, difficile de se faire une idée car on ne sait pas quelle quantité d’essence était marquée dans chaque voiture ni qui a vraiment tenté un chrono ou pas. Ce que l’on peut retenir, c’est que l’on va se régaler cette année car les écarts sont, pour le moment, faibles et pas mal de voitures ont l’air d’être dans le coup. Avant d’en savoir un peu plus samedi en début d’après-midi avec la première séance qualificative de l’année, on peut néanmoins souligner que le meilleur temps cumulé de ces deux jours a été signé par un « rookie » en LMP2, Louis Delétraz, sur l’ORECA 07 #41 de Team WRT en 1:33.173 et ce pendant la séance nocturne. Il faudra compter sur cette auto où se relaieront aussi Yifei Ye et Robert Kubica, excusez du peu !

Au cumul des cinq séances, on trouve en 2e place le champion en titre, United Autosports avec Phil Hanson et son Oreca 07 #22 à 0.147 seconde. Nicolas Lapierre complète le trio de tête avec l’Oreca 07 #37 de COOL Racing à 0.321s. Ben Hanley, auteur du meilleur temps en toute dernière séance, place l’Oreca #21 de DragonSpeed USA à seulement 0.509 de la voiture de WRT. Il s’agit aussi du meilleur crho,o pour les Pro Am. Pour compléter ce top 5, citons Franco Colapinto sur l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing à 1.272. Attention là aussi car avec Roman Rusinov et Pietro Fittipladi, on aura un équipage solide.

A noter aussi le beau tir groupé de Panis Racing avec le 7e temps absolu de Julien Canal et le 10e de James Allen. Deux autres structures françaises seront à surveiller : Duqueine Team (René Binder, 9e temps) et IDEC Sport (Paul Loup Chatin, 11e).

Pas de surprises en LMP3 avec Laurents Horr qui a signé trois des cinq meilleurs temps en deux jours. Son meilleur chrono reste un 1:39.042 avec sa Duqueine M30 – D08 # 4 de DKR Engineering. Le jeune belge Ugo De Wilde, pourtant rookie en ELMS, place la Ligier JS P320 #13 d’Inter Europol Competition à la 2e place à 0.513 seconde du pilote allemand. La Ligier JS P320 #2 de United Autosports est 3e au cumul des séances avec Wayne Boyd. A noter le 5e chrono absolu de Fabien Lavergne sur la Ligier JS P320 #5 de MV2S Racing.

La Porsche 911 RSR-19 #77 de Proton Competition n’a signé qu’un seul meilleur chrono en deux jours, mais ce fut le bon grâce au pilote officiel Porsche, Gianmaria Bruni (1:43.496). La Ferrari 488 GTE #88 d’AF Corse de nos Français Manu Collard et François Perrodo (ils n’ont pas de chrono) est 2e grâce à Alessio Rovera, à 0.186s de la Porsche. La Ferrari 488 GTE des Iron Dames, la #83, est 3e temps avec Rahel Frey à seulement 0.286s devant Miguel Molina sur la 488 GTE #80 Iron Lynx à 0.293s.

Pierre Sancinena a signé un temps de 1:39.210 sur l’Oreca 07 #84 de SRT 84 en catégorie Voiture Innovante.

Place maintenant au premier meeting qui aura donc lieu sur le même circuit de Barcelone du 16 au 18 avril.