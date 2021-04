Essais Magny-Cours : Fulgenzi (EF Racing) prend l’avantage

Enrico Fulgenzi a pris l’avantage à Magny-Cours lors de la deuxième séance d’essais privés de la Porsche Carrera Cup France. Avec un meilleur chrono de 1:38.083, le pensionnaire de l’équipe EF Racing a devancé quatre pilotes Martinet by Alméras, dans l’ordre Dorian Boccolacci, Alessandro Ghiretti, Ugo Gazil et Victor Weyrich.

Florian Latorre (CLRT) et Jean-Baptiste Simmenauer, qui suivent au classement, ont terminé dans la même seconde que l’Italien. Jérôme Boullery (YDEO Racing) a une nouvelle fois pris l’ascendant sur la concurrence en Pro-Am. Maxence Maurice (IMSA Performance) s’est montré le plus vite des Am en devançant Tugdual Rabreau (CLRT).

Les chronos sont ici