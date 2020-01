Enzo Ide diffuse un message rassurant sur son état de santé

L’année 2020 débute avec des nouvelles de Enzo Ide. Cela fait plusieurs mois que les nouvelles sur l’état de santé du pilote belge se faisaient rares. Le champion Blancpain GT Series Sprint, en photo tout près d’un sapin de Noël, a diffusé sur sa page Facebook un message rassurant sur son état actuel.

“Je tiens à remercier certaines personnes qui m’ont soutenu au cours des 5 derniers mois durant la période la plus spéciale de ma vie. Merci à ma femme, ma dame, mon tout, qui m’a soutenu 24/7, jour et nuit, semaine après semaine. Sans elle, il n’aurait pas été possible de se battre durant 142 jours et d’essayer de redevenir le vieil homme. (…)

Champion Blancpain GT Series Sprint 2016 sur une Audi R8 LMS alignée par WRT, Enzo Ide avait été placé dans le coma après une mauvaise chute l’été dernier.