Endurance-Info fête ses 15 ans !

Depuis 2006, Endurance-Info vous informe quotidiennement sur la discipline Endurance et même au-delà. Il est temps de fêter aujourd’hui les 15 ans d’un média qui s’est développé au rythme du développement des championnats. Les Guignols de l’Info auraient dit : “Putain 15 ans !”

Que faut-il retenir de ces quinze ans ? En premier lieu, Endurance-Info existe toujours. On doit adresser nos plus sincères remerciements à nos fidèles partenaires qui permettent cette existence. Comme tout site internet, le modèle d’entreprise repose sur les recettes publicitaires.

En quinze ans, il s’en est passé des choses. Endurance-Info a assisté aux débuts des catégories GT3 et GT4, au lancement du WEC, du World GT1 et de la Blancpain Endurance Series, à l’unification de l’ALMS et du GRAND AM. Nous avons couvert les 24 Heures du Mans, les Total 24 Heures de Spa, les 24 Heures de Daytona, les 24 Heures du Nürburgring, les 24 Heures de Dubai.

Le 1er logo (2006)

En quinze ans, plus de 50 000 articles ont été publiés sur Endurance-Info. On ne compte plus les déplacements aux quatre coins du monde pour couvrir les différents événements, toujours avec le même souci d’informer les lecteurs.

Au fil du temps, Endurance-Info a lancé différents produits. Le temps passe, les idées restent… On a débuté par les tee-shirts à la fin des années 2000 !

Vente de tee-shirts en 2009

En 2010, Endurance-Info lance Endurance-TV pour montrer les coulisses, la préparation d’une équipe. La première vidéo était une interview à coeur ouvert de Romain Dumas avant un shakedown OAK Racing.

2010, c’était aussi l’année du lancement d’Endurance-Girls. Onze ans plus tard, il n’est plus possible d’avoir ce type de médias. Pourtant, il n’y avait rien de choquant.

Endurance-Crea a été une déclinaison importante d’Endurance-Info. Dav Usal a apposé sa patte sur plusieurs livrées avec le concours de Guillaume Robert. ORECA, Luc Alphand Aventures et WR ont notamment fait confiance à Endurance-Crea.

Toujours en 2010, Endurance-Info proposait des cannettes énergétiques avec Rouge Mercure. Olivier Pla, Romain Dumas, Franck Montagny, Guillaume Moreau et Endurance-Info avaient leurs cannettes.

Ce n’est pas tout puisque Endurance-Crea, sous la houlette de Dav Usal et Guillaume Robert, lançaient designs de HANS pour les pilotes. Simon Pagenaud, Romain Dumas, Guillaume Moreau, Olivier Pla et Franck Montagny ont porté les couleurs Endurance-Info aux 24 Heures du Mans.

Fin 2010, Endurance-Info et Rouge Mercure lançaient des skins pour habiller votre téléphone et votre ordinateur portable.

Un an plus tard, Endurance-Info se met à l’application mobile avec le concours de Eric Rudz et Anthony Bartholomé. L’APP EI a même fait partie des 500 meilleures applications selon un magazine spécialisé.

Il fut un temps où Endurance-Info était repérable sur les routes de France et d’Europe grâce à la Mini Clubman imaginée par Dav Usal. C’était en 2012…

En 2014, Endurance-Info vous proposait des montres B.R.M aux couleurs Endurance-Info en édition limitée.

On ne peut pas mettre de côté les cartes de voeux signées GaazMaster. Stéphane Brun nous gratifie d’une magnifique carte qui évolue chaque année.

Entre Quentin Guibert et Endurance-Info, la relation remonte à 2012 avec un premier cartoon que l’on doit à Mathias Beche et Thiriet by TDS Racing.

Le confinement de 2020 a permis de lancer le concept Endurance-Café en compagnie de Thomas Bastin, François Mercy et Quentin Guibert. Il y a d’abord eu le “vodcast sans nom” avec Fabien Gérard où nous avons appelé différents acteurs. Avec Endurance-Café, l’idée de départ était d’échanger sur la discipline et de faire des émissions participatives. On espère qu’elles reviendront rapidement.

Des témoignages pour les 15 ans d’Endurance-Info

Pour fêter les 15 ans d’Endurance-Info, on va vous proposer les récits des personnes qui ont passé ou qui passent encore beaucoup de temps à faire vivre Endurance-Info. Chacun a eu carte blanche. Vous y lirez les textes de : Thomas Bastin, Fabrice Bergenhuizen, David Bristol, Laurent Chauveau, Claude Foubert, Anthony Megevand, Laurent Mercier, Guillaume Robert, Julie Sueur, Bruno Vandevelde.

Rendez-vous dans en 2026 pour les 20 ans ! ✌️