Endurance-Info en mode ‘cycling’ australien

Après l’Asian Le Mans Series à Tailem Bend et avant les 12 Heures de Bathurst, Endurance-Info est toujours en Australie mais en mode Cycling avec le Tour Down Under qui va s’élancer depuis Adelaide dans quelques jours.

Pour celles et ceux qui s’intéressent au monde du vélo en plus des quatre roues, vous pouvez suivre les articles sur les pages Facebook et Twitter Endurance-Cycling.

Au menu de cette journée de mercredi : les interviews de Daryl Impey (Mitchelton-Scott), double vainqueur de l’épreuve, et de Rohan Dennis (Team INEOS). Romain Bardet revient (AG2R-La Mondiale) revient sur son début de saison. Vous pourrez aussi y lire les brèves de la journée, le malheureux forfait de dernière minute de Patrick Devin (Team CCC) et découvrir la gamme Specialized ‘Tour Down Under’.