Endurance-Café reçoit Pascal Witmeur jeudi à 20h30 !

Endurance-Café revient pour une nouvelle émission ce jeudi à 20h30. Thomas Bastin et Laurent Mercier recevront Pascal Witmeur pour une causerie nocturne.

Le célèbre agitateur d’idées reviendra sur ses différents coups marketing en sport automobile. On y parlera du Peugeot 806 aux 24H de Spa, du Paris Dakar en Fiat Panda avec Plastic Bertrand, de Jermaine Jackson et Rondeau, de Choupette, des 24H 2CV avec le prince Laurent de Belgique sur une 2CV aux couleurs de Prince de Lu. C’est aussi au trublion belge que l’on doit les noms des catégorisations des pilotes FIA (Bronze, Silver, Gold, Platinum) ainsi que la catégorie GT4 dans les années 2000. On reviendra également sur son passé de pilote.

