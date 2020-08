ELMS, Spa : Albuquerque et United Autosports se montrent

Filipe Albuquerque a devancé la concurrence à Spa-Francorchamps lors de la première séance d’essais privés du mercredi. L’ORECA 07/United Autosports qu’il partage avec Phil Hanson a bouclé son tour le plus rapide en 2.02.171. La #22 a devancé de 1.7s l’ORECA 07/Panis Racing de Will Stevens. Viennent ensuite Tristan Gommendy (Duqueine Team), Gabriel Aubry (Algarve Pro Racing) et Loïc Duval (Algarve Pro Racing).

Roberto Gonzalez a été le seul à prendre la piste sur l’ORECA 07/Jota qui vient en renfort ce week-end. Anthony Davidson et Jake Dennis sont restés dans le stand. Beitske Visser a bouclé quelques tours sur l’ORECA 07/Richard Mille Racing à 4s du temps de Tatiana Calderon.

United Autosports s’est également offert le meilleur temps de la catégorie LMP3 grâce à la Ligier JS P320 de Wayne Boyd. Colin Noble a placé la Duqueine D08/Nielsen Racing à la 2e place, devant Niko Kari sur la Ligier/Eurointernational. Kari est finalement présent au sein du team italien dirigé par Antonio Ferrari qui a recruté Andreas Laskaratos comme 3e pilote.

Du côté de la catégorie GT, Matt Griffin s’est montré le plus vite au volant de la Ferrari 488 GTE/Spirit of Race avec 0.1s d’avance sur la Porsche 911 RSR/Proton Competition de Richard Lietz. Septième temps pour Manu Collard sur la Ferrari 488 GTE/AF Corse #82.

