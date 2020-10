ELMS, Portimão, Libres 2 : Cool Racing aux avant-postes avant les qualifications

L’ORECA 07 #37 de Cool Racing, pilotée par Nicolas Lapierre, a été la plus rapide ce matin lors de la 2e séance d’essais libres des 4 Heures de Portimão. En 1:29.189, il a devancé Will Stevens sur l’ORECA 07 #31 de Panis Racing et Phil Hanson sur l’ORECA 07 #22 de United Autosports.

Paul-Loup Chatin (ORECA 07 #28 IDEC Sport) et Jonathan Hirschi (ORECA 07 #30 Duqueine Team) complètent le Top 5. A noter que les huit premières LMP2 se tiennent en moins d’une seconde.

La Ligier JS P320 #8 de Realteam Racing (David Droux) a été la plus en vue en 1:36.672 devant Niko Kari (Ligier JS P320 #11 Eurointernational) et Dino Lunardi (Ligier JS P320 #13 Inter Europol Competition).

Alessio Rovera s’est montré à son aise en GTE avec le meilleur temps pour la Ferrari 488 GTE #88 AF Corse. Il précède deux autres Ferrari, la #74 de Kessel Racing et #60 d’Iron Lynx.

A noter un drapeau rouge de près de 30 minutes. Cela a d’abord commencé par un tout droit de l’ORECA 07 #32 de United Autosports (Job van Uitert) suite à un souci de frein. Elle a été ramenée au stand sur camion plateau. Mais la raison principale de cet arrêt est un problème avec les plaques d’égout qui se trouvent sur la piste. une ou plusieurs d’entre elles se sont soulevées au passage des autos. Il s’agit du même souci qui s’est produit lors des Libres 3 du Grand Prix du Portugal de F1 le week-end dernier ! Le directeur de course, Eduardo Freitas, s’est rendu sur place pour constater.

Les qualifications débuteront cet après midi à 12 h 15 (heure locale).