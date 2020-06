ELMS : Pizzitola chez Algarve Pro Racing au Paul Ricard

Simon Trummer étant retenu en IMSA, il ne sera possible pour le pilote suisse de disputer les 4 Heures du Paul Ricard qui vont lancer la saison European Le Mans Series à la mi-juillet.

L’écurie portugaise n’est pas allée chercher très loin pour lui trouver un remplaçant puisqu’elle fait appel aux services d’Andrea Pizzitola. Le Français connaît parfaitement la structure de Samantha et Stewart Cox pour y avoir roulé en ELMS et Asian Le Mans Series dans le passé. Le pilote du sud de la France épaulera John Falb et Gabriel Aubry sur l’ORECA 07 #25.