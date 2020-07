ELMS, Paul Ricard (H+2) : statu quo en tête de course…

Pas de changement aux 4 Heures du Castellet avec les deux ORECA 07/United Autosports aux commandes de la première manche European Le Mans Series à mi-course. Will Owen devance de 0.6s Filipe Albuquerque. Belle troisième place actuellement de l’ORECA 07/Graff de James Allen à 5.2s de la tête. On trouve ensuite Richard Mille Racing (Negrao) et G-Drive Racing (Jensen).

La course a été neutralisée suite à la sortie de Julien Canal sur l’ORECA 07/Panis Racing à l’entrée de la ligne droite des stands suite un problème mécanique à l’arrière gauche. Course terminée pour le Sarthois et ses coéquipiers qui occupaient une belle 4e place et la 1ère des LMP2 équipées en Goodyear. Il faut descendre au 9e rang pour trouver la 1ère LMP2 en Goodyear (Algarve Pro Racing #24). L’ORECA 07/Duqueine Team de Jonathan Hirschi a perdu du terrain (problème à l’avant droit) et la #30 est immobilisée à son stand depuis plusieurs minutes.

RLR MSport est en tête du LMP3 devant United Autosports et Inter Europol Competition. Les cinq premières places sont occupées par des Ligier JS P320. A noter que la Ligier JS P320/Realteam Racing a écopé d’un drive through suite à l’accrochage avec la Porsche de Fassbender.

Alessio Picariello a pris les commandes du GTE sur la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton aux dépens de la Ferarri/Kessel Racing du poleman Niki Cadei.

