ELMS, Paul Ricard (H+1) : United Autosports mène la danse

Il aura fallu attendre près de 9 mois pour retrouver un départ d’European Le Mans Series mais les 4 Heures du Castellet sont bien lancées. Après une heure de course, les ORECA 07/United Autosports mènent la danse.

Will Owen, qui a pris le départ et qui est toujours au volant de la #32, occupe le leadership avec 19s d’avance sur Phil Hanson sur la seconde ORECA du team anglo-américain.

Alors qu’il pointait au 3e rang, Jon Lancaster a connu une crevaison à l’avant gauche sur l’ORECA 07/Algarve Pro Racing. On sait que le pneu avant gauche est particulièrement surveillé chez les différents concurrents LMP2.

Auteur d’un bon début de course sur l’Aurus 01/G-Drive Racing, Mikkel Jensen a cédé son baquet à Roman Rusinov qui pointe maintenant à la 3e place devant l’ORECA 07/Graff d’Alexandre Cougnaud.

IDEC Sport Racing, l’équipe championne en titre, est dans son stand depuis un bon moment pour des soucis d’électronique. Toute chance de bon résultat s’est envolée pour le trio Lafargue/Chatin/Bradley. BHK Motorsport a également connu un arrêt prématuré tout comme John Falb chez Algarve Pro Racing.

Les arrêts sont en cours en LMP3 avec une domination des Ligier JS P320. La Duqueine D08/Nielsen Racing a vite abdiqué suite à la perte de son aileron à l’entrée de Signes sans toutefois toucher. United Autosports, Graff, Inter Europol Competition et RLR MSport font partie des équipes en forme.

Les Ferrari sont à la fête en GTE. Duncan Cameron était en tête sur la Ferrari 488 GTE/AF Corse mais au top horaire de la 1ère heure de course, sa Ferrari a terminé sa course dans les pneus après un contact avec l’ORECA 07/Duqueine Team de Tereschenko. Michelle Gatting (Ferrari/Iron Lynx) était 2e avant de ravitailler. Michael Broniszewski (Ferrari/Kessel) a mené le début de course avant d’être pénalisé pour départ anticipé au même titre que la Ligier JS P320/United Autosports d’Andrew Bentley. Michael Fassbender est allé à la faute suite à un contact avec un prototype mais le pilote Proton Competition a pu rentrer au ralenti. Sur l’Aston Martin Vantage GTE/AMR, Paul Dalla Lana a écopé d’un drive through pour avoir touché la Ligier JS P320/Graff de Sébastien Page.

