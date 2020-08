ELMS, Paul Ricard : Gabriel Aubry bon pour le service

Testé positif au Covid-19, Gabriel Aubry dans la foulée du meeting European Le Mans Series de Spa-Francorchamps, Gabriel Aubry a été contraint faire l’impasse sur l’événement WEC du week-end suivant sur le circuit belge alors qu’il devait rouler chez Jackie Chan DC Racing.

Depuis son test positif, le pilote Algarve Pro Racing en ELMS a subi plusieurs tests et le dernier en date s’est révélé négatif. On le verra donc ce week-end dans le Var pour Le Castellet 240 où il roulera sur l’ORECA 07 du team portugais en compagnie de John Falb et Simon Trummer.