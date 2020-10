ELMS, Monza, Qualifs : United Autosports en pole et se rapproche un peu plus du titre

On attendait avec impatience ces qualifications pour connaitre les vraies forces en présence du week-end et elles ont confirmé que les deux équipes fortes en qualifications sont United Autosports et G-Drive Racing.

Reçu quatre sur quatre

Felipe Albuquerque a signé sa 4e pole en autant de courses disputées cette année (sa 6e cette année tout championnat confondu), c’est dire la domination du Portugais dans cet exercice. Avec un 1:33.928, il place donc son ORECA 07 #22 en pole position ! Avec ce point de la pole position, l’écart avec ses concurrents est de 30 points. Il devance Nyck de Vries (Aurus 01 #26 G-Drive Racing) qui échoue pour 0.093 seconde !

Tous les autres sont relégués à plus d’une demie seconde. Konstantin Tereschenko a fait une belle qualif, plaçant son ORECA 07 #30 de Duqueine Team en 2e ligne. Il aura à ses côtés Nicolas Lapierre (ORECA #37 Cool Racing). Sur la 3e ligne, avec le 5e temps donc, on trouve Will Owen (ORECA 07 #32 United Autosports) suivi de Thomas Laurent (ORECA #39 Graff), ces deux autos étant au delà de la seconde de retard sur le poleman.

Jon Lancaster (ORECA #24 Algarve Pro Racing) est 7e, Richard Bradley (ORECA #28 IDEC Sport) 8e, Nico Jamin (ORECA #31 Panis Racing) 9e et Gabriel Aubry (ORECA #25 Algarve Pro Racing) complète le Top 10… A noter que Ben Hanley de DragonSpeed n’est que 12e, que l’ORECA #20 de High Class Racing, très à l’aise en essais libres, n’est que 14e et que la Ligier JS P217 #34 d’InterEuropol Competition, accidentée ce matin, n’a pas de temps de référence.

United Autosports enfonce aussi le clou en LMP3

Les leaders au championnat LMP3 ont aussi fait un pas de plus vers le titre. En effet, Wayne Boyd a signé le temps de référence de la catégorie en 1.43.017. Il devance Malthe Jakobsen sur la Ligier JS P320 #15 de RLR MSport et Laurents Hörr sur la Duqueine M30-D08 #4 de DKR Engineering.

Ferrari sur ses terres

En GTE, alors que la Porsche 911 RSR #93 de Proton Compétition avait dominé les essais libres 1 et 2, c’est finalement la Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx (Andrea Piccini) qui a été la plus rapide (1:46.113) soufflant la pole à Richard Lietz (#93). Le troisième temps est revenu à l’autre Porsche Proton Competition, la #77 d’Alessio Piccariello. Ces trois voitures ont dominé toutes les séances jusqu’à présent. Les six GTE se tiennent en moins de neuf dixièmes…

Place à la course maintenant. Elle aura lieu demain avec un départ prévu à 11 heures…