ELMS : le règlement sportif 2021 affiné…

Si la saison European Le Mans Series 2021 ne débutera qu’en avril à Barcelone, les équipes peuvent déjà s’inscrire et si on en croit les rumeurs entendues ici et là, il faut s’attendre à une grille aussi solide qu’en 2020. Six manches seront au menu : Barcelone, Red Bull Ring, Monza, Paul Ricard, Spa, Portimao. Comme chaque année, le règlement sportif a été affiné.

Toutes les LMP2 rouleront en gommes Goodyear au même titre que les GTE. En 2019, seules les écuries Panis Racing, Algarve Pro Racing et BHK Motorsport roulaient en Goodyear. Michelin continuera à équiper le plateau LMP3. Un set supplémentaire de pneus sera alloué aux LMP3, soit 4 au lieu de 3 par meeting.

Le temps de conduite des équipages GTE Silver/Silver/Bronze subit un changement. Les Bronze faisant équipe avec deux Silver devront désormais être en piste au minimum 1h30 et non plus 45 minutes. Ainsi, tous les pilotes Bronze auront un temps de conduite minimum de 1h30 quelle que soit la composition de l’équipage.

La catégorisation a fait débat en LMP2 mais aucune modification n’a été apportée sur la règle de composition. Un équipage à 2 ou 3 pilotes doit être composé au minimum d’un pilote Silver ou Bronze. Deux pilotes Platinum ne peuvent pas être associés. A noter qu’un nouveau classement a été créé pour les équipages Pro-Am, à savoir chaque équipage où figure un pilote Bronze. Un podium dédié LMP2 Pro-Am sera organisé après chaque course. Pas de changement en LMP3 avec pour les équipages à trois avec 1 Gold et 2 Bronze, 2 Silver et 1 Bronze, 3 Bronze ou Silver, un Bronze minimum obligatoire. Pour les équipages à deux : 1 Bronze et 1 Silver ou 2 Bronze. La catégorie GTE impose au minimum 1 Bronze et 1 Silver ou 2 Bronze avec la possibilité d’avoir un Platinum.

Des invitations pour les 24 Heures du Mans 2022 seront décernées à l’issue de la saison en fonction du nombre de voitures par catégorie, sauf en LMP3 où seul le team champion sera invité. De 6 à 11 LMP2, 1 invitation au champion. De 12 à 17, on passe à 2. De 4 à 7 GTE, 1 invitation en GTE et 2 de 8 à 11. Un prix de 100 000 euros sera attribué au concurrent champion en LMP2, 70 000 en GTE et 50 000 euros en LMP3. Chaque vainqueur d’une course dans chaque catégorie repartira avec 5000 euros.