Eduardo Freitas et Rui Marques officient au GP du Portugal de F1

Ce week-end a lieu le Grand Prix du Portugal de Formule 1 pour la première fois sur le tracé bien connu des pilotes d’Endurance, Portimão, dans la région de l’Algarve, située tout au Sud. Une semaine plus tard se tiendra la finale de l’European Le Mans Series, les 4 Heures de Portimão.

Deux Portugais sont présents dans l’équipe de la Direction de course de la FIA : Eduardo Freitas et Rui Marques, les habituels directeurs d’épreuves du WEC et des 24 Heures du Mans. Ils amèneront toute leur expérience de ce tracé et leur connaissance de la course.

Les deux hommes prépareront ainsi au mieux la finale de l’ELMS qui aura lieu le 1er novembre avec 36 voitures attendues, quatre titres à décerner en LMP3 et GTE, et trois invitations aux 24 Heures du Mans 2021.