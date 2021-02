Dubai : une 1ère ligne G-Drive Racing pour les deux courses

Les poles des deux courses des 4 Heures de Dubai sont revenues au même homme, Franco Colapinto. L’Argentin s’est montré le plus rapide à deux reprises. Le meilleur temps de la qualification donne la grille de départ de la course 1, le deuxième meilleur temps de chaque pilote celui de la course 2.

On aura donc l’Aurus 01/G-Drive Racing de Franco Colapinto, Rui Pinto de Andrade et John Falb en pole pour les deux courses (1:43.616 et 1:43.885). Yifei Ye a placé la seconde Aurus 01/G-Drive Racing en 1ère ligne pour les deux courses.

L’Oreca 07/Phoenix Racing de Nicki Thiim a décroché le 3e temps pour la course 1, devant l’Oreca 07/Jota de Sean Gelael. Les positions seront inversées pour la course 2.

En LMP2-Am, Era Motorsport a devancé Eurointernational pour les deux courses.

Wayne Boyd s’est offert la pole de la catégorie LMP3 pour la course 1 au volant de la Ligier JS P320/United Autosports #23. La 1ère ligne sera 100% United Autosports avec Duncan Tappy 2e temps sur la #3 à 7 millièmes. La Ligier JS P320/CD Sport pilotée par Adam Eteki a terminé la session au 3e rang, devant Malthe Jakobsen (RLR MSport) et Laurents Hörr (Duqueine D08/DKR Engineering).

Boyd et Tappy partiront depuis la 1ère ligne pour la course 2. On trouvera en 2e ligne Eteki et Hörr.

Les Porsche 911 GT3 R ont fait parler la poudre en GT. La pole pour la course 1 est revenue à Robert Renauer sur la Porsche/Precote Herberth Motorsport #99 en 1:55.552. Julien Andlauer a placé la 911 GT3 R/GPX Racing sur la 1ère ligne à 14 petits millièmes de la pole. On retrouvera sur la 2e ligne une autre Porsche, celle de Klaus Bachler (Precote Herberth Motorsport) et l’Aston Martin Vantage GT3/TF Sport de Charlie Eastwood. Cinquième chrono pour Raffaele Marciello sur la Mercedes-AMG GT3/HubAuto Racing.

Une Porsche 911 GT3 R s’élancera en pole de la course 2, le meilleur temps revenant cette fois à Klaus Bachler (Precote Herberth Motorsport). La Porsche/GPX Racing partira aussi en 1ère ligne de la course 2.

Les chronos sont ici

Les chronos pilote par pilote sont ici