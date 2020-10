DTM, Zolder (C1) : Rast dominateur et triplé Audi

René Rast a fait carton plein aujourd’hui à Zolder, en réalisant la pole position et en dominant cette première course du week-end de bout en bout.

Qualifications

René Rast n’a pas abdiqué le combat pour la conservation de son titre 2019 face à la menace Robin Frijns. Le pilote de l’Audi RS 5 DTM Rosberg #33 a en effet réussi la pole position de la première course du week-end de Zolder en 1:28.987, la vingtième pole consécutive en DTM pour Audi.

La surprise est venue de Timo Glock, qui s’est également hissé en première ligne avec la BMW M4 DTM RMG #16 et qu’on a même pensé pendant un bon moment qu’il pouvait faire la pole, avant d’être devancé in extremis par Rast. Glock a concédé cependant 0.3s à Rast, Glock ayant lui-même devancé de quinze centièmes de seconde Frijns, toujours aussi à l’aise en qualifications. Marco Wittmann, quatrième avec la BMW RMG #31, témoigne de la bonne santé en Belgique des M4 DTM. Loïc Duval (Audi Phoenix #28) a réalisé le dixième chrono.

Course

Rast partait donc en pole, mais sa place sur la grille de départ était légèrement humide, tandis que celle de Glock était parfaitement sèche.

Cependant le champion 2019 maîtrisait parfaitement son sujet et conservait la première position. Il n’allait plus la quitter et obtenir un large succès, avec près de 20 secondes d’avance sur son second Robin Frijns.

Glock était tout de suite attaqué par Frijns et par Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99) qui le dépassaient dès le premier tour.

Glock, grâce à une stratégie décalée, allait reprendre provisoirement la deuxième place avant de l’abandonner au 23ème tour.

Nico Müller était mal parti mais remontait peu à peu vers l’avant de la course. Dans le dernier tiers de la course, il était quatrième et commençait à harceler Timo Glock pour la dernière place sur le podium. Harrison Newey (Audi WRT #10 ) faisait sa meilleure course de la saison et était sixième, juste derrière Marco Wittmann.

Au 31ème tour, Müller passait à l’offensive et passait Timo Glock. Quelques tours plus tard, Newey attaquait victorieusement Wittmann. Ce dernier allait connaître des problèmes de boîte de vitesses, probablement pour avoir escaladé les bordures de manière trop abrupte et devait abandonner.

A l’avant, Rockenfeller avait été très retardé par un pitstop très long, avec un changement de roues très délicat. Malgré un beau retour, il devait se contenter à l’arrivée de la huitième place. Son coéquipier Loïc Duval s’était vu infliger une pénalité de cinq secondes pour départ anticipé et terminait dixième.

Au classement pilotes, Nico Müller est toujours leader avec 257 points, devant Robin Frijns, 243 tandis que Rast, troisième, revient dans le jeu avec 223 points, après 13 courses disputées.