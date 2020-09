DTM, Nürburgring (C1) : Müller (Audi) net vainqueur devant Rast

Le Suisse Nico Müller a de nouveau fait preuve de ses intentions pour le titre 2020, aujourd’hui sur le Nürburgring, pour la première des deux courses du week-end dans l’Eifel.

Müller avait réalisé la pole position avec son Audi RS 5 DTM Abt Sportsline #51 en 1.46.834 devant le champion 2019 René Rast (Audi Rosberg #33), à deux dixièmes en 1.47.055 et Robin Frijns, toujours fringant avec l’Audi Abt Sportsline #4, en 1.47.428 , alors que Marco Wittmann (BMW M4 DTM RMG #11) faisait de la résistance, avec le quatrième chrono en 1 47.493.

Müller prenait un bon départ et emmenait le peloton. Il était le premier des leaders à s’acquitter de son pitstop obligatoire, au 12ème tour, tandis que Rast attendait un tour de plus et que Frijns ne s’arrêtait qu’au 14ème tour.

Frijns reprenait la piste devant Rast mais l’Allemand ne l’entendait pas de cette oreille et il reprenait la deuxième place après un duel musclé.

Mike Rockenfeller avait opté pour une stratégie décalée avec l’Audi Phoenix Racing #99, en passant par la case stand dès le huitième tour et après les arrêts de Müller, Rast et Frijns, il était toujours au commandement, devant Müller. Cependant, ses pneumatiques se dégradaient et il perdait du terrain, Müller reprenant le leadership devant Rast et Frijns.

Müller creusait l’écart et l’emportait facilement. En fin de course, Frijns tentait de ravir la deuxième place à Rast, mais le Néerlandais se ratait quelque peu, partant en tête-à-queue. Marco Wittmann profitait de l’aubaine pour placer sa BMW sur le podium derrière Müller et Rast, Rockenfeller et Frijns complétant le Top 5.

