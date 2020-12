Dossier Porsche 917 ‘Cochon Rose’, part 1…

A l’heure où l’arrivée de Porsche en LMDh n’a jamais été aussi proche, retour en arrière sur la saga de la Porsche 917 ‘Cochon Rose’. Christophe Potreau revient sur la saga de cette Porsche qui est restée dans toutes les mémoires.

Aujourd’hui, nous vous proposons l’histoire de la Porsche 917 K #23 des 24 Heures du Mans 1971 surnommée « Cochon Rose ». La Porsche 917/20 (à ne pas confondre avec le châssis 917-020) a une place particulière parmi les différentes versions de la 917 car unique de par sa conception et sa décoration.

Les ingénieurs Porsche en collaboration avec le bureau d’études français SERA (Société d’Études et de Réalisations Automobiles), dirigé par Charles Deutsch et sous la direction de Robert Choulet, ont combiné les avantages des Porsche 917 K, stables à haute vitesse avec ceux des 917 LH ayant une vitesse de pointe supérieure. L’objectif était d’obtenir un aérodynamisme similaire à celui de la Porsche 917 LH sans avoir la longue queue tout en conservant les appuis de la 917 K.

C’est pour cela que le 22 juin 1970, après le triomphe aux 24 Heures du Mans (Hans Herrmann / Richard Attwood) tant convoité, une réunion est organisée à Zuffenhausen pour les développements de la carrosserie pour la saison 1971. La SERA est représentée par Mrs Deutsch, Romani et Choulet, et Porsche par Mrs Piëch, Falk, Lapine, Mezger, Burst et Flegl.

