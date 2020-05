Dirk Werner (Porsche), entre la tranquillité en famille et le tumulte des paddocks

Dirk Werner, pilote usine Porsche, est en plein travaux depuis 2016 et l’Allemand profite de ce temps laissé par la pandémie de coronavirus pour travailler sur sa maison dans la banlieue nord de Würzburg. « Je fais toujours mon propre travail manuel. Scier, percer, fraiser, je fais tout moi-même. Maintenant, pendant cette crise du Coronavirus, j’ai beaucoup de temps pour de tels projets » explique le vainqueur des 12 Heures de Bathurst 2019.

Avec sa femme Heidemarie et leurs trois fils Henri (8 ans), Theo (7 ans) et Fritz (4 ans), le pilote expérimenté a créé son cocon familial dans les collines de Franconie. Le centre ville de Würzburg n’est pas loin, et de nombreuses activités de loisirs sont à proximité. Les champs, les prés et les forêts environnants sont parfaits pour les longs footings ou les promenades avec ses enfants..

Dans les paddocks du monde de la course automobile, Dirk Werner a la réputation d’être l’un des plus sympathiques pilotes. « Je suis heureux que les gens me trouvent sympa. Je pense qu’être poli est tout à fait naturel. Ce n’est pas quelque chose que je fais consciemment, je suis juste comme ça. Pourquoi ne devrais-je pas être gentil ? Je vis mon rêve en tant que pilote officiel Porsche, j’ai la famille parfaite et ma vie est fantastique. » Une chose est sûre, il a travaillé dur pour réaliser son rêve.

En grandissant, le sport automobile n’avait que peu d’intérêt pour lui. Dans la maison familiale, la course automobile n’a jamais été un sujet de conversation. Ce n’est pas une passion transmise par son père, son oncle ou son grand-père. Dirk Werner a commencé par hasard le karting à l’âge de dix ans. Il s’est immédiatement passionné pour cette discipline tout comme son père aussi. Au lieu de suivre les traces de ce dernier pour devenir dentiste, le jeune homme s’est concentré sur une carrière en course automobile, bien qu’il se soit montré très prometteur au football. Sur le chemin de l’université, il participe à des courses de kart puis remporte de nombreux succès en monoplace. « Devenir dentiste n’était pas une option pour moi. Je voulais absolument vivre de la course automobile. En renfort, j’ai fait un apprentissage de mécanicien industriel et obtenu en même temps un diplôme d’ingénieur en mécanique. »

EBM, Porsche 911 GT3 R 12 Heures de Bathurst 2019 avec Dennis Olsen, Matt Campbell

Pendant sa formation à Wolfenbüttel University of Applied Sciences, l’équilibre entre les études et la course est devenu de plus en plus difficile. « Les deux dernières années avant l’obtention du diplôme ont été difficiles. Je courais beaucoup aux États-Unis à cette époque et je n’ai pas pu passer certains examens. Mes études ont donc duré un peu plus longtemps que prévu, mais je les ai quand même terminées. Il est intéressant de noter que ces années d’études intensives ont été parmi mes plus belles réussites en sport automobile » explique l’ingénieur en mécanique dont le mémoire portait sur la simulation des suspensions automobiles. Les connaissances acquises aident énormément le champion Grand-Am GT 2007 et 2009. Lorsqu’il s’agit de régler la voiture, Dirk Werner sait exactement de quoi il parle. « C’est essentiel pour tout pilote de nos jours. Si vous n’avez pas de connaissances techniques, vous allez avoir beaucoup de mal en sport automobile. » La course automobile est sa passion, son métier et sa joie, mais ce n’est certainement pas tout dans sa vie.

« Ma famille passe toujours en premier », dit-il. Sa relation de longue date avec Heidemarie en constitue la base. « Nous sommes ensemble depuis 18 ans, nous avons trois enfants et notre mariage est harmonieux. Je la connais depuis très longtemps, son frère et moi avons joué ensemble dans la même équipe de football. Il y a même une vieille photo de Heidemarie et moi quand nous avions quatre et sept ans. Elle a été prise lors d’un événement à l’église à l’époque. Une grande coïncidence, bien sûr, mais tout simplement fantastique du point de vue actuel. » Une autre coïncidence : les parents de Heidemarie étaient les pasteurs qui ont procédé à la confirmation de Dirk Werner dans une petite ville du Land de Hesse.

En plus de sa famille, de sa carrière et de ses autres projets à la maison avant la crise sanitaire, le passionné de football trouvait aussi le temps de taper dans un ballon. « Je m’entraîne normalement avec l’équipe de football des vétérans de mon petit district. Nous nous amusons beaucoup, une fois par semaine. Je ne me sens pas du tout comme un vieux » plaisante-t-il. « Et je prends le temps d’assister le plus souvent possible aux matchs de Bundesliga. Ces dernières années, je suis allé, avec des amis, voir des matchs à domicile du Hamburger SV, une fois à l’Eintracht Francfort et au Borussia Dortmund. J’ai même eu des billets pour un match du championnat européen à Munich, mais malheureusement cela a été reporté. Je vais regarder les compétitions à la télévision quand ça recommencera. J’adore regarder le grand sport. En ce moment, je prends plaisir à voir de jeunes stars comme Kylian Mbappé. Je ne suis pas fan d’une seule équipe, j’aime le football en général. »

Chaque fois que cela est possible, le jeune homme de 38 ans combine ses nombreux voyages en tant que pilote usine Porsche à la découverte des pays, des cultures et des gens. « Auparavant, j’avais l’habitude de rester aux États-Unis entre deux courses et d’aller explorer. Ce n’est plus aussi facile maintenant que je suis papa de trois enfants, mais l’année dernière a été une exception. Mon père m’a accompagné à la course IGTC à Kyalami. Après la course, nous avons fait un safari ensemble en Afrique du Sud. Ma famille et moi lui avions offert le voyage pour son 70e anniversaire. C’est un chasseur passionné et le safari était parfait, bien sûr. Je vous promets une chose : aucun coup de feu n’a été tiré, mais le voyage a été un vrai succès. »