Direction Albi pour la mi-saison !

Revenu dans le calendrier du Championnat de France FFSA GT en 2020 après sept ans d’absence, le Circuit d’Albi avait proposé de magnifiques courses en octobre dernier. Huit mois plus tard, pour la troisième épreuve de sa saison, le FFSA GT sera la discipline phare du 77e Grand Prix d’Albi en ce premier week-end de juin.

Après Nogaro et Magny-Cours, le circuit du Tarn proposera aux pilotes un profil tout à fait différent pour marquer la fin de la première moitié du championnat. Le circuit dessiné autour de l’aérodrome local est notamment réputé pour ses longues lignes droites, ses chicanes – dont l’enchainement très technique du Séquestre – et le double droit de l’aérodrome, qui traverse la piste d’atterrissage. Un tracé à l’ancienne, rapide et relativement court (3,565 km), qui accueillera pas moins de trente-quatre GT4. De quoi proposer, une fois encore, deux courses d’une heure très spectaculaires !

Pro-Am : le Mirage Racing veut décoller à Albi

L’an dernier, l’équipe Mirage Racing avait signé deux victoires au scratch avec son duo Mateo Herrero – Morgan Moulin-Traffort. Cette fois, la structure de Montastruc-la-Conseillère (en Haute-Garonne) arrivera dans le Tarn en tant que solide leader du championnat en Pro-Am. Avec deux victoires et un podium lors des quatre premières courses, Rodolphe Wallgren et Gaël Castelli (Alpine A110 GT4 #222) se sont déjà concocté une avance de 26 points, soit plus qu’une victoire. Une nouvelle performance de choix sur les abords de l’aérodrome pourrait permettre au duo du Mirage Racing de décoller dans le classement provisoire. Ce n’est évidemment pas ce qu’espèrent leurs rivaux direct. Ayant magnifiquement redressé la barre après un début de saison catastrophique à Nogaro, les triples champions Fabien Michal et Grégory Guilvert (Audi R8 LMS GT4 #42 – Saintéloc Junior Team) sont bien lancés et ils seront à surveiller de très près, tout comme Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla (Mercedes-AMG GT4 #87 – AKKA-ASP), vainqueurs d’une course en Pro-Am dans le Tarn l’an dernier et actuellement troisièmes du championnat.

Constituant les trois marques les plus représentées, Alpine, Audi et Mercedes-AMG placent chacune un équipage sur le podium provisoire. Au pied de celui-ci, on retrouve Olivier Esteves et Anthony Beltoise (Audi R8 LMS GT4 #21 – Saintéloc Junior Team), surmotivés après leur premier succès commun à Magny-Cours, la paire Fabien Barthez-Thomas Drouet (Mercedes-AMG GT4 #16 – AKKA-ASP) et le duo Olivier Jouffret-Éric Trémoulet (Mercedes-AMG GT4 – Team Jouffruit by Vic’Team). Septième du classement provisoire après un week-end très frustrant dans la Nièvre, Nicolas Prost (désormais associé à Rudy Servol sur l’Alpine A110 GT4 #36 de CMR) se souviendra qu’il avait remporté une course en Pro-Am ici en 2020.

Nombreux sont ceux qui auront soif de revanche après un début de saison n’ayant pas répondu à leurs attentes. On pense en particulier aux vice-champions en titre Nicolas Gomar et Mike Parisy (Aston Martin Vantage AMR GT4 #89 – AGS Events), 10e actuellement, et à l’ex-Champion de France FFSA GT Éric Debard, qui évoluera à domicile avec Simon Gachet comme équipier sur la Mercedes-AMG GT4 #81 d’AKKA-ASP.

Notons encore qu’Yves Lemaître, qui n’avait pas pu disputer la course de Magny-Cours pour des raisons familiales, sera de retour aux côtés de Ruben Del Sarte dans l’Aston Martin Vantage AMR GT4 #38 du Mirage Racing. Enfin, Hugo Chevalier épaulera Jean-Ludovic Foubert sur la Mercedes-AMG GT4 #2 de CD Sport pour remplacer Édouard Cauhaupé, retenu par d’autres obligations.

Silver Cup : Hasse-Clot et Leroux en tête

Après avoir remporté une victoire de classe à Nogaro et une à Magny-Cours, Romain Leroux et Valentin Hasse-Clot (Aston Martin Vantage AMR GT4 #007 – AGS Events) mènent la Silver Cup et espèrent clôturer la première mi-temps de cette saison 2021 tout en haut du classement provisoire. Mais la concurrence est rude dans cette catégorie, à l’image des réguliers Paul Evrard et Timothé Buret. Lauréats d’une course à Nogaro, les pilotes de la Mercedes-AMG GT4 #88 d’AKKA ASP ne sont qu’à un point des leaders !

Les plus expérimentés Sacha Bottemanne et Lonni Martins ont prouvé à Magny-Cours qu’il faut aussi compter avec eux et ils sont revenus à 15 longueurs au championnat. Hélas, Sacha Bottemanne s’est blessé en s’entrainant physiquement et il ne pourra pas être au départ à Albi. Dès lors, qui complètera le duo de l’Audi R8 LMS GT4 #6 du Team Fullmotorsport pour épauler Lonni Martins ? Au moment d’écrire ces lignes, rien n’était décidé.

Et si les Toyota GR Supra GT4 se montraient plus à leur avantage à Albi ? Antoine Potty et Erwan Bastard (#34 CMR) ont goûté pour la première fois au podium à Magny-Cours et ils en veulent plus. Autres représentants de Mercedes-AMG, Enzo Joulié et Sébastien Baud (#74 CD Sport) comptent aussi capitaliser sur leurs deux podiums de Magny-Cours quand Mateo Herrero (vainqueur à Albi l’an dernier) et Stéphane Lémeret (Alpine A110 GT4 #110 – CMR) espèrent avoir enfin chassé le chat noir qui les poursuit.

Enfin, saluons le retour de l’équipe K-Worx Racing avec sa Ginetta G55 GTN. Cette fois, l’ex-spécialiste de la Clio Cup Benoit Castagné fera équipe avec l’Albigeois Renaud Malinconi, ancien champion de la Formule Campus.

Am Cup : La lutte continue

Avec deux victoires chacun depuis le début de cette année, les duos Christophe Hamon-Pascal Huteau (Audi R8 LMS GT4 #5 – Team Fullmotorsport) et Jean-Charles Rédélé-Laurent Coubard (Alpine A110 GT4 #76 – Bodemer Auto) arrivent à Albi à égalité parfaite en Am Cup. Tout semble indiquer que la lutte pour le titre opposera ces deux équipages, mais il ne faudrait pas exclure trop vite les Aston Martin Vantage AMR GT4 d’AGS Events avec Didier Dumaine-Christophe Carrière (#161) et Stéphane Debrosse-Lauris Nauroy (#79). De même, les représentants de CD Sport en Am Cup ont goûté pour la première fois au podium à Magny-Cours : les Mercedes-AMG #3 de Paul Paranthoen-Aurélien Robineau et #4 des Libanais Jihad Aboujaoude-Shahan Sarkissian seront donc aussi à suivre de près. Avec l’unique Porsche 718 Cayman GT4 CS MR, Mathieu Casalonga et Benjamin Cauvas représenteront les intérêts de l’équipe JSB Compétition.

Dans tous les cas, il faudra être au rendez-vous le samedi 5 juin avec les essais qualificatifs à 9h00 et le départ de la Course 1 à 14h00, en direct sur la chaîne YouTube GT World Français et sur la page Facebook du FFSA GT. Le dimanche 6 juin, la Course 2 du Championnat de France FFSA GT sera à suivre en direct à 14h40 via les mêmes canaux. Cette course 2 sera aussi diffusée en différé sur Automoto la chaîne.

