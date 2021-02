Deux Ligier JS2 R pour Orhès Racing

Orhès Racing franchit une nouvelle étape cette année en alignant deux Ligier JS2 R en Ligier European Series. La structure managée par Olivier Pernaut continue en parallèle son engagement en Ligier JS Cup France où elle a brillé ces deux dernières années. En 2020, Orhès Racing faisait rouler pas moins de six JS 2 R en France. L’équipe a terminé vice-championne Am et troisième en Pro-Am.

Les deux équipages seront annoncés sous peu.

Olivier Pernaut, team manager d’Orhès Racing : « Nous sommes très heureux de relever un nouveau défi en nous engageant en Ligier European Series cette année. Nous serons bien sûr toujours présents en Ligier JS Cup France et en Fun Cup mais nous souhaitions proposer un autre programme à nos pilotes et nous lancer dans un championnat européen. Le calendrier est juste fabuleux. Barcelone, Red Bull Ring, Monza, Le Castellet, Spa-Francorchamps et Portimao, ça fait rêver. L’objectif est d’engager deux Ligier JS2 R. Nous avons déjà confirmé notre premier équipage et sommes en train de finaliser le deuxième, avec encore des possibilités pour un pilote bronze ou silver. Notre but avec cet engagement en Ligier European Series est de continuer à gravir les échelons de la pyramide de l’endurance, avec dans le viseur le LMP3 ! »