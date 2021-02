Deux Ligier JS P4 pour Les Deux Arbres, la structure de Jack Leconte

Venu se frotter aux concurrents de la Ligier Endurance Series sur le premier rendez-vous 2020 au Paul Ricard, la structure Les Deux Arbres rempile cette année, cette fois sur un programme complet avec une paire de Ligier JS P4.

Créée il y a maintenant dix ans par Jack Leconte, Les Deux Arbres exploite le circuit du Val de Vienne au sud de Poitiers. Le patron de Larbre Compétition a lancé il y a quelques années une école de pilotage où on retrouve des monoplaces et des Ligier JS P4.

L’objectif avec cette présence en Ligier European Series a un double objectif : proposer à des pilotes gentlemen drivers et à de jeunes pilotes de découvrir la compétition et le monde de l’endurance. Une offre complémentaire à celle de l’école de pilotage.

“Avec cet engagement à la saison, nous sommes désormais en mesure de proposer aux pilotes qui souhaitent continuer leur apprentissage de passer à l’étape compétition, explique Jack Leconte, Président de Les Deux Arbres. La Ligier European Series est idéale pour démarrer en compétition et découvrir le monde de l’endurance. C’est la première marche avant d’évoluer vers le haut de la pyramide avec la Michelin Le Mans Cup, l’European Le Mans Series et le World Endurance Championship. Avec l’école de pilotage et notre expérience en endurance en tant qu’écurie de course, nous pouvons accompagner et guider les pilotes de leurs débuts jusqu’à l’étape ultime des 24 Heures du Mans.”