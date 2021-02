Des prix en argent toujours plus importants en 2021

Les primes en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS sont revues à la hausse cette saison. Le total est désormais de 2,5 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 500 000 euros par rapport à l’année écoulée. De nouvelles initiatives ont été mises en place par SRO Motorsports Group, comme le fait de marquer des points au championnat en participant à des courses virtuelles. Il faudra donc être bon sur la piste et dans un simulateur.

Pour pouvoir concourir aux primes les plus importantes, les équipes doivent participer à la saison complète Fanatec GT World Challenge Europe Sprint et Endurance. Si elles remplissent les critères, les vainqueurs des courses d’endurance se verront offrir 20 000 euros. Le même montant sera attribué aux vainqueurs des classes Silver et Pro-Am, contre 15 000 euros aux vainqueurs de la Am Cup.

Les prix pour les prétendants à la saison complète au général et en Silver Cup s’étendent désormais jusqu’à la 6e place sur les événements Endurance. Comme les années précédentes, les trois meilleurs équipages en Pro-Am et Am continueront de gagner des prix en argent.

SRO récompensera les équipes qui disputent le calendrier complet des courses Endurance au général et en Silver Cup de 10 000 euros pour une victoire. Les trois premiers seront récompensés.

Des prix seront distribués en Sprint Cup pour ceux qui terminent sur le podium général, mais aussi aux trois premiers de la Silver Cup, du Pro-Am et de la Am Cup.

Pour la partie esport, il y aura de l’argent à gagner pour les trois premiers du général et de la Silver Cup en Endurance Cup avec respectivement 6000, 4000 et 2500 euros. Les équipes marqueront des points au championnat réel.

Pirelli attribuera toujours une dotation en pneus aux vainqueurs en Silver Cup, sans oublier 14 sets de pneus aux Total 24H de Spa. De plus, le trophée Sean Edwards sera présenté à un pilote GT4 de moins de 21 ans qui a fait preuve de qualités exceptionnelles. A ce titre, il recevra 20 sets de pneus Pirelli pour accompagner son passage en GT3.