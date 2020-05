Dominic Fraser est connu pour ses photos et comme ambassadeur Sony. Vous connaissez certainement ses images d’une Audi quattro S1 en LEGO. Cette fois, le photographe a pris soin de reproduire des images de Porsche, toujours en LEGO.

On y voit un ravitaillement de Porsche 919 Hybrid aux 24 Heures du Mans, un profil de Porsche 911 RSR et un changement de pilote entre Fred Mako et Richard Lietz.

