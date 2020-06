Alors que les concurrents des 24 Heures du Mans Virtuelles sont en piste au Mans, plusieurs équipes sont à pied d’oeuvre au Paul Ricard ce week-end. On y trouve des autos très différentes, allant de la Porsche 917 à l’ORECA 07/BHK Motorsport. Kessel Racing, GetSpeed, Graff, Martinet by Alméras et CMR font partie des équipes présentes dans le Var. A noter que le team de Ronnie Kessel fait rouler Michal Broniszewski, un fidèle de l’écurie suisse.