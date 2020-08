Dereck Latet et sa passion des casques…

Si vous fréquentez le circuit de Spa-Francorchamps, le visage de Dereck Latet vous est forcément connu. Vous le trouverez appareil-photo en bandoulière, un casque dans une main. Chez les Latet, on a le sport automobile dans le sang. Entre Dany, le père, Dereck, le fils, et Mélissa, la petite amie de Dereck, le week-end c’est circuit. Certaines de ses photos sont d’ailleurs publiées régulièrement sur Endurance-Info. La situation sanitaire actuelle fait que la famille Latet ronge son frein avec des courses à huis clos en Belgique.

Dereck a une autre passion que la photographie : les casques. Sa collection en compte une centaine. On ne parle pas d’originaux mais bien de répliques conçues par ses soins avec la mise en place des sponsors des pilotes.

“A l’ heure actuelle j’ai 110 casques”, a déclaré Dereck Latet à Endurance-Info. “Depuis tout petit j’adore les casques. Ils représentent le pilote, c’est grâce au casque qu’on reconnait le pilote même si de nos jours les sponsors prennent de plus en plus de place. Je me souviens d’avoir dessiné les décos des casques que je voyais en Championnat du Monde et d’Europe de Karting que j’allais voir avec mon père. A l’âge de 10/12 ans, mes parents m’ont offert mon premier “vrai” casque, une réplique de celui de Jenson Button ‘2001’ sur une base Levior que je possède toujours d’ailleurs.”

“Mon père m’a cédé un de ses casques quelques années plus tard”, poursuit le Belge. “Il y a une dizaine d’années, j’ai décidé de me lancer dans une “petite” collection, essayer de faire des répliques de pilotes que j’aime en commençant par Henri Pescarolo ‘1978’, un casque relativement facile. Ensuite ça a légèrement dérapé pour en arriver avec environ 80 répliques faits par mes soins et j’en ai dégoté une petite vingtaine d’originaux.”

Les casques ne se limitent pas à ceux des pilotes connus : “J’ai aussi voulu réaliser des répliques de casques de propriétaires de teams tels que Chip Ganassi, Olaf Manthey ou encore Reinhold Joest. Je ne vous dis pas l’étonnement de Reinhold Joest et Olaf Manthey quand je suis arrivé devant eux avec un casque à leurs couleurs.”

“Et puis comme beaucoup j’ai grandi dans les pages de Michel Vaillant, donc petit délire personnel pourquoi ne pas prendre un GPA SJ et faire un Michel Vaillant ? Mes répliques sont loin d’être parfaites, les bases sont généralement des casques moto (moins cher), et je ne suis pas un peintre professionnel mais j’ai la fierté de les avoir décorés moi-même avec toutes les recherches et la création des autocollants.”

Après la confection des casques, l’idée est venue des les faire dédicacer : “J’ai eu la brillante idée de les faire dédicacer au plus grand bonheur de mon père lol qui me suis en portant une partie et à qui je fais travailler sa patience pour immortaliser le moment de la signature.

Tout cela nous a amené à quelques situations un peu comiques comme faire courir mon père après John Watson dans le paddock de Zolder le temps que je déballe le casque et trouve mon crayon, donner à mon père la mission de faire signer Henri Pescarolo aux 24 Heures du mans 2012 avec l’attente deux heures devant l’hospitalité. J’ai pu discuter avec Allan McNish dans le paddock du WEC à Spa en 2017 pendant 10 minutes où il m’a expliqué l’histoire du vrai casque. Marc Goosens m’a demandé quel bleu j’avais utilisé, légèrement plus clair que l’original, car il aimait bien.”

Avec ses casques, Dereck a des anecdotes à la pelle : “Roberto Ravaglia nous a couru après pour faire une photo ensemble après avoir dédicacé la réplique de son casque de 1985. Markus Winkelhock nous a demandé de passer au stand après son briefing quand il m’a dédicacé la réplique du casque de son père, ou encore avoir Malcolm Wilson qui s’est levé de table au milieu de son repas car il m’avait vu patienter tout près de l’entrée de l’hospitalité aux 24H de spa en 2017.

“J’ai eu droit aussi à la question “C’est un original ?” de la part de Hans-Joachim Stuck, Jan Lammers ou encore Marc Duez. Ces questions font plaisir et quand je leur répond non c’est une réplique les pilotes semblent encore plus contents de le dédicacer car ils savent que j’ai passé du temps à le réaliser. Mais les plus précieux de tous sont les trois casques de mon père que je conserve en vitrine.

“Mes répliques préférées sont sans aucun doute les trois Jacky Ickx que j’ai eu la chance de rencontrer en 2017. Quand Monsieur Le Mans te dédicace trois casques, tu passes une bonne journée.”