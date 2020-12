De la Jaguar XJR14 à la TWR Porsche (part 2) : la fin de saison 1991 et l’aventure américaine de 1992

Suite de la saison 1991 du championnat du monde

Après les 24 Heures du Mans où les XJR14 n’ont disputé que les essais libres et qualificatifs, le championnat reprend ses droits au mois d’août au Nürburgring. Tom Walkinshaw y amène un nouveau châssis pour le duo Derek Warwick / David Brabham (#3). La #4 de Teo Fabi / David Brabham signe la pole position en 1:19.519, mais c’est la XJR-14 sœur qui apporte une 3ème victoire de la saison à Jaguar. Le troisième châssis troisième a servi d’auto de réserve. Avec des moyens financiers limités, les XJR-14 sont moins dominatrices qu’en début de saison, faute d’essais de développement.

A Magny-Cours, les Peugeot alignent leur nouvelle 905 Evo 1 bis et apportent à Peugeot une deuxième victoire après celle de Suzuka. Jaguar n’avait pas emmené sa voiture de réserve, ce qui montre l’ampleur des restrictions budgétaires en fin de saison au sein de l’écurie britannique. Cependant, cela n’empêche pas les XJR-14 de finir aux 3ème et 4èmeplaces. Les concurrents du championnat du monde des voitures de sport traversent l’Atlantique en direction du Mexique pour l’avant-dernière manche de la saison. Les Jaguar se qualifient en 4ème et 5ème position sur la grille de départ. Mais, en course, cela se passe moins bien avec une rupture moteur dès le premier tour pour la #4 de Fabi / Brabham, (abandon). Un peu plus de chance pour la #3 de Warwick/Brabham qui finit à la 6ème place, la victoire revenant à la Peugeot 905 de Keke Rosberg / Yannick Dalmas.

La suite est à lire sur Endurance-Classic ici