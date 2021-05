David Bristol et Endurance-Info

Avec Laurent (Mercier), on nous demande souvent combien de personnes écrivent quotidiennement sur Endurance-Info. La réponse est deux et le numéro 2, c’est moi. Je ne vais pas démarrer ce texte comme tous les collègues autour de moi en disant p…15 ans, que de temps passé pour Endurance-Info. Non, non, mon expérience avec ce site ne se limite à quelques années, vous me connaissez certainement moins que Laurent car je suis en fait le petit dernier de l’équipe, mais elle est liée à parcours professionnel. Pourtant, ma passion pour l’Endurance et pour les 24 Heures du Mans, en particulier, ne date pas d’hier, elle, puisque j’assiste à la classique sarthoise depuis 1980 (une seule édition ratée en 1984), j’avais alors tout juste six ans…

Endurance-Info est né en 2006 et je me suis mis à lire le site dès le début car c’était ma seule source d’information qui me permettait de me tenir au courant de l’Endurance. Je participait régulièrement au célèbre forum où je croisais déjà Laurent Mercier, Laurent Chauveau et autre Anthony Megevand. Jamais je n’aurais imaginé à l’époque faire partie intégrante de l’équipe rédactionnelle 15 ans plus tard. Je dirais même que rien ne me prédisposait au journalisme de sport automobile tout court car j’ai démarré ma carrière professionnelle en tant que professeur d’anglais en collège. De l’enseignement au monde d’Endurance-Info, l’écart est sacrément important !

Tout a commencé pour moi en 2007 lorsque Pascal Saivet m’a soumis l’idée de la création d’un site internet spécialisé dans l’Endurance. Une idée saugrenue alors que déjà Endurance-Info était LA référence en la matière. Comment faire mieux ? Pour moi, c’était mission impossible. Pourtant, l’idée de ce site d’information appelé PitlaneVision a fait son chemin, le média a pris vie, m’a mis le pied à l’étrier des interviews, des articles et m’a même propulsé au poste de rédacteur en chef pendant cinq ans alors que je n’avais aucune qualification en ce domaine. Oui, vous avez bien lu, Endurance-Info a été au départ, pour moi, mon “concurrent”.

La belle aventure de « Pitlane » prend fin en 2012, mais rien à voir avec le retrait de Peugeot de l’Endurance Cependant, le doigt est coincé dans l’engrenage, je continue alors de travailler plusieurs années dans ce milieu pour divers magazines automobile, j’office en tant qu’attaché de presse d’une équipe LMP2 en ELMS et aux 24 Heures du Mans, rédige des communiqués de presse pour divers pilotes et écuries en Endurance principalement, mais aussi en FFSA GT, Formule 4, Mitjet, etc… Je travaille aussi pour un très grand organisateur d’événements de sports mécaniques pendant cinq ans, d’abord sur ses épreuves puis sur son site internet officiel. Par contre, l’écriture un peu plus générale qui concerne tous les championnats, la rencontre avec les pilotes, les interviews, tout cela me manque, mais je ne cherche pas pour autant un nouveau média, mon travail de prof (oui oui toujours) comble mes journées.

Evidemment, je connaissais Laurent Mercier depuis longtemps (qui ne le connait pas !), du temps de mes débuts dans les salles de presse. Un jour, alors qu’avec le créateur de feu PitlaneVision nous remontions du Red Bull Ring pour aller aux 24 Heures de Spa, il voyageait avec nous. Il me dit qu’il est toujours à la recherche d’un rédacteur pour Endurance Info et me demande si je serai intéressé. La suite, vous la devinez. Je démarre d’abord sous un pseudo le temps de finir mes différents contrats de prestataire en cours et aussi pour avoir une période d’essais. Vous vous dites certainement que cela ne doit pas être si dur d’écrire, mais cela l’est plus que vous ne pensez, surtout lorsqu’il faut se fondre dans le moule “Endurance-Info” et coller au style de Laurent pour ne pas créer trop de différences de style pour vous, lecteurs.

La machine se met finalement et officiellement en route et, depuis janvier 2019, je travaille chez Endurance-Info au quotidien avec Laurent. Ce dernier m’a demandé d’écrire un texte sur cet anniversaire des 15 ans… Alors que représente le site pour moi ? Certainement pas la même chose que mes collègues de la première heure, mais un vrai et réel attachement. C’est désormais ma vie, cela représente de très nombreux week-ends passés sur les circuits à couvrir différents championnats pour vous tenir informé du (petit) monde de l’Endurance. Je suis allé dans certains pays où jamais je ne pensais aller un jour comme la Turquie, la Malaisie ou encore la Thaïlande. J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens comme (liste non exhaustive) Tom Kristensen (dernièrement, article bientôt en ligne), Hans-Joachim Stuck, Derek Warwick, Mauro Baldi, Stéphane Ratel, Pierre Fillon, ou encore Yannick Dalmas à côté de qui j’ai fait le voyage retour d’Autriche ELMS il y a quelques jours.

C’est un travail de tous les jours en collaboration avec Laurent et c’est vraiment très agréable, voir même le kif. Certes ce n’est pas toujours de tout repos, au sens propre comme au sens figuré, car ce n’est pas toujours facile d’arriver dans un univers qui existe depuis plus d’une décennie et d’y faire sa place, mais ce n’est que du bonheur, je ne l’échangerai ma place pour rien au monde. Au fil de ces 15 premières années, Endurance-Info s’est affirmé comme le leader français voire européen des sites d’actualités dédiés à l’Endurance. Je ne peux que souhaiter longue vie à Endurance-Info et j’espère que le site continuera à grossir comme c’est « prévu » dans la tête de Laurent qui a toujours 10 000 projets en tête !