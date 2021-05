Daniel Juncadella et GruppeM Racing aux couleurs BWT

Mercedes-AMG Team GruppeM Racing fera ses débuts en DTM avec une Mercedes-AMG GT3 pilotée par Daniel Juncadella.

“Nous sommes extrêmement heureux de courir aux couleurs du BWT cette année, ce sera un honneur pour nous”, a déclaré Kenny Chen, propriétaire de GruppeM Racing. “Nous sommes là depuis de nombreuses années: 2023 marquera notre 20e anniversaire et courir cette année en DTM constituera notre prochain grand défi sur le chemin de ce grand anniversaire. Nous sommes ravis d’entrer dans cette nouvelle ère du DTM et de montrer notre engagement sur le long terme envers nos partenaires chez AMG. Nous avons un superbe pilote avec Dani Juncadella et nous sommes extrêmement heureux d’avoir cette opportunité de travailler en étroite collaboration avec lui. Nous continuerons à travailler dur et à faire de notre mieux et espérons obtenir les meilleurs résultats possibles, en commençant à Monza dans quelques semaines.”