COVID-19 : l’importance des revenus générés par les spectateurs

Une fois n’est pas coutume, on va vous parler de Formule 1. On ne vous apprendra rien en vous disant que la F1 ne s’en sort pas sans les revenus de la vente des billets. La situation actuelle fait qu’en cas d’une nouvelle saison à huis clos ou quasiment à huis clos, cela serait synonyme d’une perte estimée à 296,49 millions de dollars. L’Endurance n’a rien de comparable à la F1, mais les grandes courses comme Le Mans, Spa et le Nürburgring ont besoin des revenus générés par les spectateurs.

GlobalData, société réputée dans les données et l’analyse, a planché sur les pertes enregistrées en cas de huis clos. « En regardant le prix moyen des billets et le nombre de spectateurs vus en 2019, la F1 pourrait manquer environ 246,49 millions de dollars uniquement en tenant compte uniquement de la vente des billets », a déclaré Jake Kemp, analyste sportif chez GlobalData. « Ce chiffre est valable si le calendrier des 23 courses se déroule à huis clos. Cela place la perte moyenne par Grand Prix à environ 12,89 millions de dollars. Les Grand Prix d’Australie et de Chine ayant déjà été reportés ou annulés, la F1 doit se préparer à une autre saison de perturbations. Bien que dans une meilleure position qu’en 2020, l’objectif sera de réduire les pertes potentielles, y compris la possibilité de perdre des équipes en 2021. »

Le graphique proposé par GlobalData met en évidence la valeur des 16 principaux partenaires de la F1. En fonction des sponsors, certaines offres vont de 40 à 50 millions de dollars par an. « Avec son affiliation à la vitesse, la précision, le luxe et un calendrier mondial, la F1 est une compétition hautement commerciale qui peut offrir, aux marques intéressées, une publicité directe sur de grands marchés clés », poursuit Kemp. « Malgré la nature difficile de la saison 2020, la F1 a conservé bon nombre de partenaires existants tout en ayant apporté en complément une gamme de nouvelles offres qui, à leur tour, l’aideront à générer 230,5 millions de dollars auprès de ses 16 partenaires principaux. Bien que certains accords avec les médias gratuits existent toujours, il y a certainement eu un fort virage vers le marché de la télévision payante en F1 au cours des dernières années. Ayant suivi cette stratégie, il semble probable que la F1 accélérera cette conversion afin d’accentuer ses efforts de récupération post COVID-19.

L’état des lieux après la F1 a laissé la plupart, sinon la totalité, des propriétés sportives mondiales à la recherche de nouvelles façons de rapporter plus d’argent au cours des prochaines années. En tant que tel, la F1 continuera et accélérera probablement ses efforts pour faire progresser son paysage médiatique vers le marché de la télévision payante. »