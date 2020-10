Covid-19 : Les courses professionnelles maintenues en France

Communiqué de Presse :

Suite au Décret publié ce matin précisant les mesures sanitaires annoncées par le Président de la République mercredi soir, le Président de la FFSA a assisté à une réunion menée par la Ministre déléguée chargée des Sports visant à détailler l’application de ces dernières au sport.

L’article 42 du Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 indique que « les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent accueillir du public.

Par dérogation, les établissements peuvent continuer à accueillir du public dès lors que l’activité concerne des sportifs professionnels et de haut-niveau, les groupes scolaires et périscolaires, les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles, […] »



Concernant nos compétitions, il est prévu à date de maintenir sur nos circuits les courses à caractère professionnel pendant la période de confinement. Pour les épreuves sur route, il est trop tôt pour déclarer la fin de la saison dans la mesure où certaines épreuves sont prévues postérieurement au 1er décembre. Tous ces évènements se dérouleront à huis-clos.

Un nouveau protocole sanitaire renforcé sera également publié, incluant les mesures barrières, définies au niveau national, qui doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.



En outre, la décision définitive d’attribuer les différents titres de Champion de France sera prise par le prochain Comité Directeur de la FFSA du 24 novembre.



Enfin, le Président de la FFSA tient à remercier l’ensemble des acteurs de notre Filière (officiels, pilotes, copilotes, organisateurs, constructeurs, industriels, préparateurs, écuries, médias) pour leur dévouement et leur implication quant à la tenue des compétitions en 2020.



Des nouvelles précisions devraient être communiquées par le Ministère dans sa prochaine instruction en début de semaine, nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.



Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour ce confinement. Prenez soin de vous et de vos proches.